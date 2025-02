La meneuse de revue et comédienne martiniquaise Lisette Malidor, mise à l'honneur à Saint-Joseph

Partager :

Le service culturel et la ville de Saint-Joseph ont reçu l'ex-meneuse de revue, actrice, comédienne dans la joie, la dignité et le faste mercredi 12 février 2025 devant un parterre d'invités et dans une euphorie pour la projection du film qui a eu lieu vendredi 14 février 2025, jour de la Saint-Valentin.

Saint-Joseph était mercredi 12 février et vendredi 14 février 2025, en effervescence pour recevoir la grande artiste Lisette Malidor. L'impératrice Lisette MALIDOR • ©Daniel BETIS Acte 2 : Le film : Lisette Malidor une artiste universelle Saint-Joseph a reçu pour la deuxième fois, à l'auditorium fraîchement dénommé Lisette Malidor, le public et les personnalités qui ont fait le déplacement. Le lieu affichait complet. Pour ce deuxième rendez-vous, le service de la ville avec Audrey Lordinot et le producteur Barcha Bauer ont offert au public un bonus, un film réalisé à l'occasion des 80 ans de Lisette Malidor. Le débat qui s'en est suivi a été constructif et bienveillant. Le deuxième film retrace le parcours de l'ex-meneuse de revue au Casino de Paris, au Moulin Rouge et aux Folies bergères. Lisette Malidor est sur les feux de la rampe. Le producteur Barcha Bauer explique le pourquoi de ce film sur celle qu'on appelait la nouvelle "Joséphine Baker". Le documentaire est réalisé par un passionné de cinéma, Pierre-Yves Hampartzoumian. Ce professionnel au parcours éclectique et riche a touché à "plusieurs métiers annexes et connexes de la profession". Un film Lisette Malidor, Artiste Universelle • ©Barcha Bauer Le film retrace l’histoire de cette Martiniquaise née en 1944, d’une fratrie de 8 enfants, son départ pour Paris sous l'influence d’une tante qui y avait travaillé. On vit son parcours, les affres de la solitude, du déracinement et du racisme, mais aussi la réussite sous les feux des projecteurs et des paillettes. Ce documentaire est une réalisation avec des moments forts en émotion. La séquence Martinique demeure une respiration intime, à travers les témoignages de proches, de la famille et d'amis d'enfance. Des images d'archives viennent en appoint pour faire vivre la dimension de l’artiste. Les débats ont été porteurs et instructifs. Notre pays a besoin de référent. Lisette demeure une boussole. L'acte deux a permis au public présent d’aimer cet artiste universel en ce jour de la Saint-Valentin. Acte 1 : Une soirée pleine d'émotions pour le lancement de l'exposition La ville de Saint Joseph, son Maire Yann Monplaisir mettaient à l'honneur un de ses enfants, Lisette Malidor. Cette cérémonie faste s'est déroulée, mercredi 12 février 2025, au centre culturel Marcé. La commune était mobilisée pour saluer cette artiste hors du commun. Son arrivée a été saluée par une salve d'applaudissements. Puis les surprises se multiplient notamment la dénomination de l'auditorium Lisette Malidor. Le dévoilment de la plaque de la salle Lisette Malidor à Saint-Joseph par le Maire Yann Monplaisir • ©D.B. Deuxième surprise la remise de la clef de la ville. La clé exprime aussi une grande richesse, des solutions trouvées, une grande liberté. La remise des clefs de la ville est une manière de reconnaître le travail accompli par la Joséphine sur le plan international et en termes d'image. Le Maire Yann Monplaisir souligne en le lui remettant. Le maire Yann Monplaisir remettant la clef à Lisette Malidor • ©D.B. Un show signé du créateur joséphin Kevin O’Brian a émerveillé le public Le styliste créateur joséphin Kevin O’Brian, connu pour avoir sillonné le monde pour présenter ses œuvres a offert aux invités un show élégant à la dimension de Lisette. "Kob" a illuminé la face des invités avec son talent magnifiant celui de l’impératrice Lisette Malidor. L'ex-meneuse de revue affiche une grande satisfaction Lisette Malidor sur un nuage • ©B,.B.

Partager :