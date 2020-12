La maire et les élus de la ville Ducos décorent leur ville en secret pour les fêtes de fin d'année 2020

Les élus de Ducos décorent à la nuit tombée les ronds-points de leur commune depuis plusieurs semaines. Ils souhaitent surprendre les habitants et les nombreux curieux qui passent par la ville. Et la magie opère.

Xavier Chevalier •

La scène a surpris de nombreux automobilistes. A la nuit tombée, plusieurs personnes s’affairent sur les ronds-points de la ville de Ducos. Les habitants, agréablement surpris, font le tour des structures à la découverte de ces animations lumineuses puis félicitent les protagonistes.

Il s’agit en réalité des élus de la ville de Ducos qui souhaitent embellir leur commune. Ils ont confectionné eux-mêmes des décorations de Noël et de fin d'année qu’ils installent sur les giratoires.

La maire de Ducos participe à cette initiative

Plusieurs édifices de la ville ont ainsi été décorés. En cette période particulièrement compliquée cela surprend très favorablement selon Aurélie Nella, maire de Ducos.

" L’objectif est d’égayer cette fin d’année de manière originale. Nous avons fait un petit sapin dans le bourg, les entrées de villes n’ont pas été oubliées. Nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler secrètement dans une grande convivialité. On s’est vraiment pris au jeu. C’est plus simple de faire cela le soir avec la circulation ainsi que nos emplois du temps. Nos professions sont très prenantes. Cela permet aux Ducossais et aux autres personnes de découvrir une belle surprise sur nos routes le matin". Aurélie Nella. Maire de Ducos.

Et les automobilistes ne s'y trompent pas. Ils saluent les élus, les applaudissent et klaxonnent. Une vraie recette pour rapprocher aussi les habitants et leurs élus ? A méditer !