La Martiniquaise Tania Tanic experte en sécurité, cheffe d'entreprise au Canada, reconnue à l'international

Tania Tanic, diplômée de Harvard, cheffe d'une Startup conseil en cybersécurité • ©Daniel BETIS À une époque où la technologie évolue à une vitesse fulgurante, les risques liés aux attaques sont de plus en plus nombreux. Des solutions de protection sont devenues une préoccupation majeure des entreprises et institutions du monde entier. Mais qu'est ce que la cybersécurité ? Tania Tanic explique la cybersécurité • ©Daniel BETIS Les cyberattaques ciblent les particuliers comme les administrations et les entreprises. Aujourd'hui les criminels hackeurs jettent leur dévolu sur tout, réclamant des rançongiciels. Forte de ses expériences, Tania Tanic incite les particuliers comme les institutions à baliser les risques et à développer des comportements de "cyber-hygiène" par la prise de conscience des vulnérabilités. Aider l’autre à anticiper, gérer et atténuer les menaces possibles font partie des valeurs de son entreprise. Tania Tanic n'oublie pas ses racines et développe la diversité et l'inclusion Fournir des solutions innovantes en gestion du cyber-risque, mettre en place des moyens de protection dans le domaine digital demande une excellence technologique. La signature de Tania Tanic et de son équipe d’experts est reconnue mondialement, d’où ses déplacements en Europe, aux USA, en France et dans la Caraïbe. Pour autant, la Martiniquaise n’oublie pas ses racines et vient se ressourcer au pays. Sa réputation en technologie de l’information et de valeur commerciale en tant que diplômée d'Harvard en cybersécurité lui permet de transmettre son savoir. Il est vrai, elle développe au sein de son entreprise la diversité et l'inclusion. La diversité, terme apparu dans les années 90, met en exergue l’ensemble des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, par leur sexe, constituant la communauté nationale à laquelle elles appartiennent. Quant à la notion d'inclusion sociale, il s'agit d'un processus permettant aux personnes en danger de pauvreté et d'exclusion de participer à la vie économique, sociale et culturelle en jouissantd'un niveau de vie décent. Tania Tanic développe au sein de son entreprise la diversité et l'inclusion • ©Daniel BETIS

