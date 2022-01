La Martinique en 2021 : une année sous couvre-feu !

L’année 2021 a été marquée par les confinements et les couvre-feu. Alors que le gouvernement vient de décréter (mercredi 5 janvier 2022), l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, la Martinique est avec la Réunion toujours soumise à ce régime. Et ce, depuis le 26 mars 2021 pour l’île aux fleurs, 6 mois sous couvre-feu

Aurelie Treuil •

Il faut remonter au 12 juillet 2021, c’était le dernier jour de liberté pour les martiniquais… Ce jour-là, le président de la République Emmanuel Macron annonce l’instauration de l'état d'urgence sanitaire dès le lendemain. Le préfet confirme un couvre-feu de 21h à 5h. La Martinique venait tout juste de goûter aux joies de la liberté depuis le 20 juin 2021. Un mois de répit seulement face au Covid-19 qui regagne du terrain durant les grandes vacances. En effet, du mercredi 28 au samedi 31 juillet 2021, on enregistre 13 décès et 2 792 nouveaux cas, en seulement 4 jours. La courbe des contaminations, des hospitalisations et des décès s’emballe. Dès lors, les mesures restrictives s’enchaînent. Le préfet Stanislas Cazelles annonce un reconfinement pour 3 semaines à compter du 31 juillet 2021. Tout déplacement de plus de 10 km autour du domicile est également soumis à une attestation. Vue sur une partie de la ville de Fort-de-France en pleine nuit (image d'illustration). • ©Guy Etienne Après 6 semaines de confinement strict, le préfet de Martinique assoupli mi-septembre les règles de circulation et de couvre-feu. Les restaurants peuvent rouvrir leurs portes à partir du 22 septembre avec obligation du passe sanitaire. Mais il faudra attendre le 11 octobre dernier pour que les restrictions de déplacements en journée soient levées. Le 8 novembre, le couvre-feu en vigueur depuis août, est repoussé à 20h. Pour les activités sportives, culturelles, de loisirs et la restauration, ce sera jusqu’à 22h, avec une attestation de déplacement dérogatoire. Couvre-feu sur un boulevard de Fort-de-France. • ©Guy Etienne Un soulagement de courte durée pour des secteurs durement frappés par la crise sanitaire. Fin novembre, les mouvements sociaux paralysent le pays. Grève générale, violences et barrages en Martinique poussent le Préfet à avancer le couvre-feu à 19 heures. Le 8 décembre 2021, il est repoussé à 20h jusqu’à aujourd’hui (exception faîte pour la nuit du Réveillon de noël). Et les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front de l’épidémie. Entre le 27 décembre 2021 et le 02 janvier 2022, 1686 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ont été recensés. Jean Castex prévoit de prolonger l'état d'urgence en Martinique jusqu'à fin mars 2022 dans un amendement à la loi sur le passe vaccinal. Finalement, la Martinique n’a connu que 4 mois sans restrictions en 2021, entre le 1er janvier et le 26 mars et du 20 juin au 20 juin 2021.

