La Martinique est-elle prête à vivre un séisme majeur ?

La Semaine Réplik de sensibilisation au risque sismique se tient jusqu’à ce vendredi 2 décembre 2022. Comme chaque année, elle tombe à point pour nous rappeler que notre île est particulièrement vulnérable aux tremblements de terre, qui peuvent survenir à tout moment.

Jean-Marc Party •

Commençons par cet avertissement : vous risquez de ne pas pouvoir lire cet article jusqu’à la fin, si un séisme majeur se déclenche dans les prochaines secondes. Vous ne me croyez pas ? Pourtant, le risque est bien réel de vivre un tremblement de terre cataclysmique. Le Big One, comme disent les spécialistes, serait d’une magnitude supérieure à 8 sur l’échelle de Richter.

Il peut survenir à n’importe quel moment. Ce que la Martinique n’a pas connu depuis plus de quatre siècles, selon les historiens et les volcanologues qui se sont intéressés au sujet. Nous devons nous attendre à un séisme de cette importance dans les 150 prochaines années, à partir de maintenant. Donc, à tout moment.

Le dernier séisme meurtrier a eu lieu le vendredi 11 janvier 1839. Bilan, selon les sources : entre 300 et 4 000 tués, dans toute l’île, peu avant 6 heures du matin. Depuis, plusieurs tremblements de terre importants ont été enregistrés. Par exemple, en 1969. Ou plus près de nous, le 29 novembre 2007, il y a tout juste 15 ans. La secousse d’une magnitude de 7,4 a duré 50 secondes et a provoqué des dégâts matériels et des crises de panique.

À quand le Big One ?

Un jour ou l’autre, la Martinique sera à nouveau sévèrement frappée. L’Observatoire volcanologique et sismologique de la Montagne Pelée enregistre environ 600 séismes chaque année, dont une dizaine ressentis par la population. Sachant que nous sommes soumis en permanence à cet aléa, il est impératif de s'y préparer chaque jour. Ce qui n’est pas du tout le cas.

Qui d’entre nous a déjà participé à un exercice de simulation de séisme ? Il en est de même pour les autres risques : éruption volcanique, ouragan, tsunami, inondation, sécheresse. Qui d’entre nous connaît les gestes qui sauvent ? Ou la marche à suivre lors d’une catastrophe naturelle ? II est grand temps d’élaborer un ambitieux plan d’éducation de la population afin que la culture du risque entre dans nos habitudes pour que l’autoprotection individuelle et collective devienne un réflexe.