La Martinique est en vigilance jaune "fortes pluies et orages" "vagues-submersion" et "vents violents".

Une onde tropicale, localisée actuellement à moins de 300 km à l’Est de Trinidad et Tobago, est prévue traverser le sud de l’Arc Antillais au cours de la nuit prochaine (mardi 28 au mercredi 29 juin) avec un renforcement probable en tempête tropicale. Météo-France a placé la Martinique ce mardi 28 juin 2022 à 16 h 38 en vigilance jaune "fortes pluies et orages" "vagues-submersion" et "vents violents".

Jean-Claude Samyde •

Une onde tropicale, suivie comme "cyclone tropical potentiel N°2", localisée actuellement à moins de 300 km à l’Est de Trinidad et Tobago, est prévue traverser le sud de l’Arc Antillais au cours de la nuit prochaine (mardi 28 au mercredi 29 juin) avec un renforcement probable en tempête tropicale.

Evolution prévue

La Martinique va rester soit éloignée de la zone plus active du système. Néanmoins, elle pourra être concernée la nuit prochaine et demain matin par des pluies localement intenses, un renforcement du vent et une mer forte en Atlantique et dans les canaux.

A partir de ce mardi soir, des lignes d'averses remontent du sud-est et concernent St-Vincent, Ste-Lucie et possiblement la Martinique qui va rester à la limite de l’activité pluvieuse.

En seconde partie de nuit prochaine, le risque de fortes pluies augmente et les averses pourraient se multiplier et devenir plus intenses, avec localement des orages possibles. De fortes intensités de précipitations sont donc possibles temporairement, et les cumuls de pluie jusqu'à mercredi soir devraient généralement être compris entre 50 et 80 mm mais pourraient atteindre 100 mm par endroits. Des incertitudes subsistent néanmoins car l'activité pluvieuse pourrait rester plus au sud et ne pas dépasser Ste-Lucie.

En parallèle, le vent de nord-est se renforce dès cet après-midi puis la nuit prochaine. Il souffle en moyenne entre 40 et 50 km/h sur le littoral Atlantique et des rafales comprises entre 70 et 90 km/h sont attendues sous les plus fortes averses, voire localement un peu plus par effet de relief ou de côte.

Enfin, la mer se creuse également au cours de la nuit prochaine. Elle deviendra forte et atteindra son pic en fin de nuit prochaine avec des creux moyens autour de 3,50m en Atlantique et dans les canaux. La combinaison des vagues levées par le vent et d’une houle modérément énergétique de sud-est pourra engendrer quelques submersions localisées sur les côtes Est et Sud de la Martinique.

Le vent et la mer devraient commencer à faiblir à partir de mercredi après-midi, et les pluies dans la soirée.