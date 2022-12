La Martinique et Sainte-Lucie s'organisent pour lutter contre la criminalité transfrontalière

Une commission mixte de sécurité entre une délégation Saint-lucienne et les services de la préfecture, s'est tenue mercredi 14 décembre 2022 en Martinique. Objectif : lutter contre la criminalité organisée sur ces deux territoires limitrophes. La Martinique proposera dans trois jours un plan d'actions aux dirigeants Saint-Luciens. (Re)voir le reportage de Franck Zozor et de Fabienne Léonce.

Jean-Claude Samyde •

Cette réunion s'imposait compte tenu de la recrudescence des faits de violence et le contexte d'insécurité sur fond de trafics d'armes et de drogue entre la Martinique et les îles voisines,

Le premier ministre de Sainte-Lucie, à la tête d'une délégation a rencontré mercredi 14 décembre 2022, le préfet et les responsables des forces de sécurité de Martinique. La réunion s'est tenue à la préfecture de Martinique à Fort-de-France. Les deux pays veulent se donner les moyens de lutter contre la criminalité transfrontalière.

La Martinique proposera dans trois jours un plan d'actions aux dirigeants Saint-Luciens. La nouvelle coopération se développera sur cinq axes :

formation des forces de sécurité à Sainte-Lucie

coopération judiciaire

coopération technique,

immigration

renseignement.

Les premières patrouilles mixtes pourraient voir le jour dès janvier prochain.