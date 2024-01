La Martinique, invitée d'honneur du salon 2024 de la gastronomie des Outre-mer à Paris

Le patrimoine culinaire ultramarin sera une nouvelle fois à l’honneur lors du Salon de la Gastronomie des Outremer, lequel se tiendra à Porte de Versailles à Paris, du 26 au 28 janvier prochain. Les 9 territoires seront représentés dont la Martinique, invitée d’honneur de cette 9e édition.

Jeudi 11 janvier 2024, la fondatrice du SAGASDOM a tenu une conférence de presse à l’Hôtel de Ville de Paris. Devant de nombreuses personnalités du monde économique et gastronomique, Babette De Rozières a souligné toute l’importance pour les Outre-mers d’avoir une vitrine internationale comme le SAGASDOM.

"C’est l’aboutissement d’un combat pour que l’art culinaire des Outremer soit reconnu au sein du patrimoine gastronomique français", explique la cuisinière antillaise la plus connue de France.

Babette de Rozières s’est distinguée comme "cheffe renommée, entrepreneuse visionnaire et animatrice télévisée captivante". Ses premiers pas en cuisine furent guidés par sa grand-mère, puis par des figures emblématiques comme Joël Robuchon dans les palaces parisiens tels que le George V et le Ritz.

En 2013, Babette de Rozières fut couronnée entre autres "cheffe préférée des Français", grâce à des émissions telles que “C A VOUS” et “Les p’tits plats de Babette”. Puis en 2014, la cuisinière antillaise inaugurait le Salon de la Gastronomie des Outre-mers.

A part la météo, vous n'entendez rien sur les outremers. Je suis révolté par rapport à ça et c'est la raison pour laquelle ce salon se tient à Paris. Les Outre-mers vivent parce-qu’ils ont une culture, ils ont du talent… il faut qu'ils soient là et je me bats pour cela. Le président des meilleurs ouvriers de France, tous les grands chefs qui croient en moi sont là (…). C'est pour cela que je me bats, pour qu'on reconnaisse enfin que la cuisine créole est une vraie cuisine (…) et on doit absolument créer des ponts avec cette cuisine là, qui est un plus pour la cuisine française.