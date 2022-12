La Martinique perd près de 23 000 habitants de 2014 à 2020

Le déclin démographique de la Martinique se poursuit. 361.225 habitants ont été répertoriés sur l’île en 2020, selon l’INSEE. C’est près de 23.000 personnes en moins par rapport à 2014. L’une des plus fortes baisses enregistrées ces dernières années.

Grégory Gabourg •

La Martinique a perdu 22.686 habitants, soit près de 3.800 personnes par an depuis 2014. C’est presque deux fois plus que lors de la dernière période de recensement, entre 2009 et 2014.

Ce qui fait de la Martinique, le territoire où la baisse démographique est la plus importante de France.

Tous les spécialistes en connaissent les raisons principales : des départs de Martinique plus nombreux que les arrivées et un solde naturel, c’est-à-dire le rapport naissances/décès, en net recul (+ 0,2% en 2020 contre + 0,5%, il y a 6 ans).

Déclin démographique qui concerne presque toutes les communes, 31 sur 34. Les seules à avoir gagné des habitants sont Bellefontaine, (+ 2,6%), Saint-Esprit, (+ 1,1 %) et Sainte-Anne, (+ 0, 6%).

Celles, inversement, qui en perdent le plus sont Basse-Pointe (- 4,2%), Fonds-Saint-Denis ( -3,2 %) et le Prêcheur (- 2,9 %).

Plus de 8 000 habitants de moins à Fort-de-France

La région nord est celle qui a enregistré la plus forte chute, en proportions (- 1, 2%).

Le top 3 des communes les plus peuplées reste inchangé. On retrouve, en tête, Fort-de-France, suivi du Lamentin et du Robert.

Le chef-lieu a pourtant perdu 8.400 habitants en 6 ans. Un peu plus de 75.000 personnes y résident désormais.