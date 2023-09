La Martinique reste en vigilance JAUNE pour "fortes pluies et orages"

"Quelques averses modérées peuvent encore circuler" durant la nuit du mercredi 27 septembre 2023 et la matinée du lendemain" (jeudi 28) prévient Météo France. Selon les prévisions, en début d'après-midi, il faut s’attendre à de nouvelles "averses orageuses". La vigilance reste donc au niveau JAUNE.

Guy Etienne •

En marge de la tempête tropicale Philippe qui se trouve actuellement "à plus de 1000 km au Nord-Est de nos côtes", la masse d'air reste humide et instable, et l'alizé est très faible observent les services de Météo France.

Quelques averses modérées peuvent encore circuler durant la nuit et la matinée de demain [jeudi 28 septembre]. En début d'après-midi, par évolution diurne, les nuages bourgeonnent aux abords des hauts mornes et donnent des averses orageuses. Elles débordent sur la côte caribéenne et peuvent être localement intenses. Le temps s'améliore rapidement en fin de journée de jeudi. Météo France

Les précipitations de la journée de mercredi ont provoqué des cumuls dans plusieurs communes du territoire à 11 heures locales. Sur 12 heures, la météo a relevé dans le Nord jusqu’à 63mm à Basse-Pointe, au Sud, 42,9 mm au Saint-Esprit, 45,2 mm au François, ou encore 57,4 mm (en 3h) aux Trois-Ilets.

Mesures individuelles de comportement

Les autorités rappellent qu’en cas d’orages, il faut "éviter l’utilisation des téléphones et des appareils électriques" et "ne pas s’abriter dans une zone boisée".

Près de 200 impacts de foudre ont été enregistrés sur l'ensemble de l'île, entre la nuit dernière et la mi-journée de mercredi.