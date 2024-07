La Martinique solidaire des sinistrés des Grenadines frappés par l'ouragan Beryl

Du bois, des packs d’eau, des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, les militaires aguerris aux opérations d'aide humanitaire ont chargé plusieurs tonnes de marchandises à destination des sinistrés de l’ouragan Beryl jeudi après midi (4 juillet 2024) sur la base navale de Fort-de-France.

Les premières images des zones touchées montrent des paysages dévastés.

L'aide humanitaire correspond aux demandes formulées en urgence. Une mission composée de membres d'associations doit se rendre sur place pour évaluer la situation.

La première aide que l'on va apporter est une aide qui va pouvoir donner un souffle et c'est une aide de première nécessité. Une fois sur place, nous allons pouvoir faire un 2e bilan, une 2e évaluation de ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir venir en aide avec un 2e voyage et tous les voyages qui sont fait en avion ainsi que les sociétés de bateaux qui partent tous les jours avec des catamarans et des vivres pour pouvoir ramener de manière plus précise ce qui manque sur le territoire.