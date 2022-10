La mer, comme atelier de réadaptation pour des victimes d’AVC en Martinique

C’est dans le cadre de "la semaine bleue" dont l’objectif chaque année, est de "sensibiliser le public à la place des personnes âgées dans la société", que cet atelier a été initié. Pour se faire, les seniors de la commune ou d'ailleurs ayant subi un AVC, sont invités à investir la plage de Madiana, afin de participer à un atelier de réadaptation.

Il sera animé par la nageuse martiniquaise Coralie Balmy (championne de France, d’Europe et médaillée olympique de la discipline) avec son association "Coco An Dlo"

Coralie Balmy, championne de France, d’Europe et médaillée olympique de natation, fondatrice de l'association "Coco An Dlo".

Coralie Balmy, championne de France, d’Europe et médaillée olympique de natation, fondatrice de l'association "Coco An Dlo". • ©Capture Facebook Coralie Balmy

Cette action à l’initiative de la municipalité Schoelchéroise et de ses partenaires, dont un prestataire de santé à domicile, est programmée de 14 à 17h, ce mercredi 5 octobre 2022.

Au-delà de cette après-midi récréative et ludique, les professionnels de santé s’accordent à dire que "les bienfaits que la mer nous prodigue sont infinis et ce, à tout âge, en particulier pour les seniors dont elle soulage bien des maux".

Le blog DoctiPharma va plus loin :

Lorsque l’on se baigne dans l’eau de mer, les ions peuvent traverser la barrière cutanée pour atteindre les capillaires sanguins et sont ensuite distribués aux différents organes et tissus de l’organisme. Résultat immédiat sur la peau : l’effet massant et drainant de l’eau favorise la tonicité de la peau, l’atténuation de la cellulite et l’eau de mer facilite l’élimination des toxines.