La messe de Pâques retransmise en direct de l’église des Terres-Sainville en Martinique

La messe de Pâques de l'église Saint-Antoine de Padoue des Terres-Sainville à Fort-de-France sera retransmise en direct ce dimanche 31 mars à partir de 9h00 sur Martinique la 1ère (TV-Radio-Web) et en simultané sur Guadeloupe la 1ère et Guyane la 1ère. La Messe de la Résurrection du Christ sera concélébrée par Monseigneur David Macaire, en présence du curé de la Paroisse, Père Menongbe Sosthène Godjo, et du vicaire, Père Daniel Kouatouka.

La fête de Pâques, qui célèbre la résurrection du Christ est un moment important dans la tradition chrétienne. Afin de permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux internautes d’assister à la messe, les stations Martinique la 1ère, Guadeloupe la 1ère ainsi que Guyane la 1ère se mobilisent. L'événement est à suivre en direct (Télé-Radio-Web) ce dimanche 31 mars (9h dans les Antilles et 10h en Guyane). L'église Sainte Antoine des Terresainville est en pleine réfection • ©martinique 1ere L'église Saint-Antoine des Terres-Sainville fête ses 100 ans Située en plein cœur de Fort-de-France, à quelques encablures du centre-ville, elle dessert les quartiers Ermitage, Terres-Sainville, Trénelle, détours Bourdin, Rive Droite, Luna rock. Quartier cosmopolite, elle accueille une grande population venue principalement de Haïti et de La République dominicaine. Avant sa fondation, la Paroisse était située sur un terrain appartenant au Marquis de Sainville. On appelait ce lieu Faubourg "Thibaudière" ou "Quartier des Misérables". Après l’éruption de la montagne Pelée en 1902, Fort-de-France accueille les habitants de communes. Alors, la nécessité de créer une chapelle afin de faciliter l'accomplissement du devoir religieux des travailleurs et gens de conditions modestes se fait sentir. une image ancienne de la paroisse • ©Collection privée archevêché La chapelle est fondée en 1908 sur les Terres du "Marquis de Sainville" par l'Abbé Cauchard. Elle est ensuite placée sous le patronage de Saint-Antoine de Padoue. Par décret épiscopal du 14 janvier 1924, la Paroisse Saint Antoine des Terresainville est érigée et la première pierre posée le 19 Août 1925. Monseigneur David Macaire archevêque et le père Sosthène Godjo vont officier la messe de Pâques • ©Collection privée Pâques un des fondements du christianisme Pâques demeure une fête importante du christianisme, commémorant la résurrection de Jésus le troisième jour de sa passion, elle clôture du triduum pascal : Jeudi Saint, marqué par la célébration de la Cène, dernier repas de Jésus avec ses disciples et le lavement des pieds

Vendredi Saint, retraçant la passion et la crucifixion du Christ

Samedi gloria, jour de veillée de prières, de méditation sur le sacrifice du Christ. Pâques symbolise la victoire sur la mort, une nouvelle naissance et un renouveau spirituel.

