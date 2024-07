La "Mission Locale de l’Espace Sud Martinique" libère la parole des jeunes pour mieux les insérer

La "Mission Locale de l’Espace Sud Martinique’" (MILSUD) a lancé le 29 juillet 2024 à la Salle Lumina Sophie de Rivière-Pilote, son premier groupe de parole de jeunes, sur leurs besoins en termes d’insertion sociale et professionnelle. L’association a entendu leurs attentes quant aux services proposés par la MILSUD et envisage une réflexion commune sur les solutions adaptées afin de favoriser la réussite de cette jeunesse.

Mike Irasque •

Pour la Mission Locale du Sud, l’objectif majeur de cette première rencontre était de définir, à l’issue des témoignages et échanges, des "solutions concrètes, adaptées et innovantes" pour des jeunes dont les difficultés sont relatives à des problématiques de formation, d’emploi, de logement, d’accès à diverses activités, etc.

Après cette première session à Rivière-Pilote, "des groupes de parole sont prévus dans les autres communes", explique Mylène Valide, la directrice de la MILSUD. Elle ajoute qu’au terme de cette tournée dans le Sud, "les témoignages recueillis et les solutions établies viendront nourrir l’élaboration du Plan d’Actions 2025 de la Mission Locale".

Vers la création d’un "Comité des Jeunes" de la MILSUD

Plus largement, ce groupe inaugural de la parole libérée a vocation à "rassembler et fédérer" les jeunes du sud de l'île, concernés par les diverses problématiques exprimées.

Ce groupe de parole est le premier d’une série d’événements qui seront étendus à l’ensemble des communes du sud de la Martinique, visant ainsi à constituer notre comité des jeunes de la MILSUD. Mylène Valide, directrice de la MILSUD

Réflexion collective engagée sur l'insertion sociale et professionnelle, entre jeunes et intervenants spécialisés (le 29 juillet 2024 à Rivière-Pilote) avec la MILSUD. • ©Facebook Mission Locale de l'Espoace Sud / DR

Ainsi à terme, celles et ceux qui auront été identifiés durant ces sessions d’échanges, devraient être forces de propositions et représenter leurs pairs devant les élus de l’Espace Sud, lors d’un séminaire final qui rassemblera des jeunes de toutes les communes relevant de la communauté d’agglomération. Ce "Comité des Jeunes" de la MILSUD devrait voir le jour en octobre prochain.

L’insertion sociale et professionnelle à tout prix

Pour rappel, la MILSUD est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l’objectif est "l’accompagnement de jeunes âgés de 16 à 25 ans vers leur autonomie". Cette Mission Locale dispose de plusieurs espaces d’accueil dans les communes de la zone, afin d’identifier, d’informer et d’orienter ce public vers une insertion sociale et professionnelle pérenne.