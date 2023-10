La mobilisation au lycée professionnel de Châteaubœuf est suspendue, les cours reprennent ce vendredi

Les élèves du lycée professionnel de Châteaubœuf vont retrouver le chemin des classes dès demain. Ce jeudi (19 octobre 2023), la communauté scolaire du lycée de Fort-de-France, réunie en Assemblée Générale, a décidé de suspendre son mouvement de contestation.

Selon le personnel, plusieurs réponses à leurs revendications ont été apportées par la CTM et le Rectorat.

Nous allons rester vigilants quant à la continuité des travaux et concernant la partie avec le rectorat car il y avait un manque d’enseignants et de personnel. La CTM s’est engagée à planifier des travaux de rénovation des toitures, d’étanchéité, d’électricité et d’entretien des climatiseurs dès les vacances de la Toussaint.