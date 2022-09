La municipalité du François et l'association France Alzheimer Martinique s'engagent

Les élus du Francois s'engagent aux côtés de l’association France Alzheimer Martinique afin de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de cette maladie. Les partenaires signent la Chartre de ville aidante. Un contrat d’obligations réciproques entre partenaires afin de lutter contre la déshumanisation engendrée par les préjugés.

Daniel Betis •

Cette action de la ville du Francois entend favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie Alzheimer et de placer la prévention et la promotion de la santé au cœur de la politique publique.

L’association France Alzheimer Martinique présidée par Michel Ponnamah, émanation de l'institution nationale, entend solliciter et convaincre les politiques publiques d’octroyer plus de soutien à ces personnes en situation de handicap.

Le public du François était venu s'informer • ©J.B.

Un partenariat qui se veut gagnant

La santé c’est l’affaire de tous les citoyens. France Alzheimer encourage la réflexion et l’action collective visant à offrir une proximité bienveillante aux personnes malades et à leurs aidants, en mettant en place une série d’activités, d’ateliers et des animations à visée thérapeutique.

Notre association, membres du réseau France Alzheimer veut aider à la mise en place d’activités, sorties culturelles, ateliers de mobilisation cognitive, de convivialité et de pratique sportive. Nous nous tenons aux côtés des municipalités et de leurs maires pour leur donner les éléments nécessaires à l’information et à la sensibilisation sur la maladie et apparentée. Nous comptons appuyer sur le robinet actif d’accompagnement et d’orientation des administrés par la formation de soutien des personnes atteintes de cette maladie Michel Ponnamah, président de France Alzheimer Martinique

Les partenaires et représentants de d'autres villes aidants étaient aussi présents • ©J.B.

Nous attendons des villes partenaires, la garantie d'une régulière information au sein de leurs supports de communication, sur la maladie et les apparentées, sur la formation gratuite que nous dispensons à France Alzheimer à destination des aidants, sans oublier le déploiement d’actions mémoire que nous mettons en place à travers des ateliers. Nous souhaitons que les édilités facilitent les modalités de transport depuis le domicile ainsi que l’autonomie au sein des lieux publics grâce à la mise en place de repères d’orientations visuels ou sonores. Michel Ponnamah

L'engagement des élus du François

Samuel Tavernier, le maire la ville François, a rappelé lors de cette signature, la détermination de son conseil municipal pour réaliser des actions simples touchant au quotidien des personnes concernées.

Le maire en a profité pour rappeler qu'au François existe un hôpital, deux EHPAD, des accueils de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’'Alzheimer.

Cette politique doit permettre des actions facilitatrices au niveau de l’accueil. Elle passe par une sensibilisation des administrés et un travail commun avec les acteurs de proximité. Avec le CCAS du François, la ville se propose aussi de favoriser le transport et la mobilité des personnes âgées. Le portage de repas à domicile sera également bientôt effectif. Ce sont autant de mesures pour aider les aidants et les citoyens en souffrance. Samuel Tavernier, maire du François

Le maire Samuel Tavernier discutant avec les invités • ©J.B.

Le premier magistrat du François envisage aussi de créer un conseil communautaire dédié aux maladies mentales. Cet organisme permettra de mener des campagnes prévention et des animations à visée thérapeutique pour soutenir les aidants familiaux.

La présence d'artistes comme la diva Jocelyne Béroard démontre que l'art thérapie existe • ©J.B.

La présence d’artistes concernés par le sujet n’est pas passée inaperçue, car musique, danse et traditions constituent l’art thérapie.