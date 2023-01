La nouvelle directrice de Martinique La1ère a pris ses fonctions

Pascale Lavenaire est désormais aux commandes de la station de la Tour Lumina. Sa prise de fonction officielle s’est déroulée ce mardi 3 janvier 2023, en présence de la directrice du pôle Outre-mer de France Télévisions. Face au personnel, la journaliste a esquissé ses ambitions pour la chaîne publique.

Guy Etienne •

Après plus de 30 ans au service du journalisme et de l’enseignement, Pascale Lavenaire ouvre un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle. L’ancienne rédactrice en chef de RCI (Radio Caraïbes International) s’est installée à la tête de Martinique 1ère ce mardi 3 janvier 2023, à la Tour Lumina, à Fort-de-France.

Je suis ravie de l'accueil qui m'a été réservé, dans une maison où je connais de nombreux professionnels évidemment et avec lesquels il sera intéressant et enrichissant d'entamer une relation de travail que je souhaite dynamique et fructueuse. Le dialogue a été facile, direct, et j'espère qu'il en sera ainsi dans cette collaboration. Pascale Lavenaire

Une fois intronisée par Sylvie Gengoul (directrice exécutive du pôle Outre-mer de France Télévisions), la nouvelle patronne de la station régionale a formulé ses vœux à l’égard du personnel. Puis elle a abordé sommairement son intention managériale pour la chaîne du service public, après une très longue expérience dans le secteur privé.

"L'envie de relever un challenge"

Quitter le privé est une décision réfléchie et pesée après 27 années à RCI. Motivée par l'envie de relever un challenge certes de haut niveau, mais la confiance que m'accorde la directrice du pôle Outre-mer de France Télévisions, me conforte, m'honore et m'oblige aussi. La nouvelle directrice

"Des projets axés sur la qualité des programmes…"

Après une phase de rencontres et de découverte de la culture de l'entreprise, les priorités consistent à motiver les équipes autour de projets pour les antennes radio, télé et le site internet. Des projets construits ensemble, pour que la population retrouve vite son lien avec Martinique la1ère, des projets axés sur la qualité des programmes du service public, ce qui fait partie de son ADN à mon sens. P. Lavenaire

Sylvie Gengoul (à gauche), directrice exécutive du pôle Outre-mer de France télévisions, aux côtés de Pascale Lavenaire, la nouvelle directrice régionale de Martinique La1ère, lors de son installation officielle à la Tour Lumina (3 janvier 2023). • ©Guy ÉTIENNE

En dépit de ses motivations clairement affichées pour donner un nouveau souffle à l’audiovisuel public en Martinique, la nouvelle directrice régionale devra composer avec des contraintes budgétaires.

Qu’à cela ne tienne, Pascale Lavenaire promet de "trouver les financements" complémentaires, "si les projets tiennent la route et sont soutenus par les équipes".

La contrainte budgétaire touche tous les secteurs et en ces temps où de nombreux martiniquais connaissent des difficultés nous devons faire tout notre possible pour proposer des programmes d'information, de divertissement, de culture, de sport... avec les équipes de Martinique la 1ere. Si les projets tiennent la route et sont soutenus par les équipes, nous trouverons les financements. Pascale Lavenaire

Pascale Lavenaire est titulaire d'une maîtrise d'anglais et civilisation américaine décrochée à l'Université Paris VII et diplômée d'un bachelor’s of art en journalisme et relations internationales et d’un master’s of art en sciences politiques et relations internationales de l'université South Florida aux États-Unis.

Elle a débuté sa carrière en 1988 aux USA, d'abord en Pennsylvanie (au Bucks Country Courier-Times), puis en Floride à radio WUSF, de 1989 à 1992. Elle travaille ensuite pour le compte de l'ONU à New York, avant de revenir en Martinique où elle intègre Télé Caraïbes International en 1993 en tant que présentatrice, spécialiste de l'actualité caribéenne.

Une carrière ponctuée aussi par l’enseignement

En 1996, elle est journaliste à RCI Martinique. Parallèlement, elle a présenté les journaux sur ATV (Antilles Télévisions) de 1997 à 1998 et a aussi été correspondante de la chaine nationale TF1 de 2008 à 2010. Nommée adjointe au rédacteur en chef de la radio de Bellevue de 2004 à 2014, la nouvelle directrice du service public était rédactrice en chef du média privé depuis 2015.

La quinquagénaire martiniquaise a également à son actif une carrière d’enseignante, puisque de 1985 à 1988 elle a donné des cours à l'université de South Florida. De 2004 à 2017, elle fut chargée de cours également à l’UAG (Université des Antilles-Guyane) à Schoelcher. Enfin de 2021 à 2022, elle était professeur à l’ICEA de Fort-de-France, (l’Institut Catholique Européen des Amériques).