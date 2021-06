La pianiste martiniquaise Annick Ozier-Lafontaine dévoile son nouvel album "Émergence"

"Enfin", s’exclame Annick, en évoquant la sortie de ce 12e disque dont la préparation a été perturbée.

"Émergence" est un album que j’ai accouché dans la douleur. L’attente a été longue d’abord à cause de la situation sanitaire.

Annick confie également que cette dernière production a été élaborée avec "plus de maturité artistique".

À mon humble avis, cet album est le plus abouti car plus posé, plus réfléchi. J’ai aussi appris de toutes les épreuves qui ont bouleversé mon existence. Je pense à mon accident qui a été le combat de ma vie, une terrible chute en 2020.

J’ai pu me remettre debout…ce qui m’a permis de me rendre compte que j’étais bien plus forte que je ne le croyais.

J’ai donc appris à avoir confiance en moi et à foncer désormais, quelles que soient les embûches que je trouverai sur ma route.

La naissance de ce CD est en vérité une victoire... ma victoire.

(Annick)