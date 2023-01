La Poste lance sa lettre en ligne…pour remplacer le timbre rouge

Depuis le 1er janvier 2023, le timbre rouge historique est remplacé par la e-lettre rouge, pour des envois "plus simples, plus fluides et plus fiables" selon La Poste.

Guy Etienne •

Les services postaux se modernisent en 2023, puisque depuis le 1er janvier dernier, le courrier digital est une réalité, grâce à la e-lettre rouge. Celle-ci supplante le timbre rouge prioritaire, en proposant d’expédier les lettres plus rapidement. La Poste vous propose d’envoyer votre courrier urgent avec la e-lettre rouge (lettre en ligne), accessible sur laposte.fr (en téléchargeant vos documents ou en rédigeant votre lettre directement sur le site, grâce à plus de 200 modèles de lettres mis à disposition pour vous aider dans vos démarches). Une version adaptée du service est également disponible en bureau de Poste, auprès de votre chargé de clientèle. laposte.fr "Plus accessible" Selon La Poste, la e-lettre rouge est donc "plus accessible, disponible 24h/24 et 7j/7 depuis votre smartphone ou votre ordinateur", pour envoyer des courriers sans se déplacer. Si vous choisissez de vous rendre dans un bureau, préparez au préalable votre courrier, ainsi que les coordonnées du destinataire. Votre conseiller clientèle s’occupera du reste. L’usager peut également "programmer ses envois jusqu’à 90 jours à l’avance". L'e-lettre rouge disponible depuis le 1er janvier 2023 à La Poste, pour remplacer le timbre prioritaire. • ©laposte.fr / DR Que faire des timbres rouges en votre possession ? Si vous êtes encore en possession de timbres rouges, sachez que vous aurez toujours la possibilité de les utiliser, mais "avec des délais différents". Les courriers encore affranchis avec cette vignette, seront distribués en 3 jours contre 1 auparavant, un "délai en jours ouvrables à titre indicatif" indique l'entreprise. Même si tous les produits prioritaires (timbres rouges et prêt-à-poster rouges) ne sont plus proposés à la vente, ils restent valables même après le 1er janvier 2023. Il est donc toujours possible d’utiliser vos anciens timbres selon des délais différents. laposte.fr Cette option dématérialisée de l’affranchissement proposée par le Groupe, vise à réduire son impact environnemental. "La nouvelle gamme courrier permet une diminution des émissions de CO2 de 25% (prévision à 2030)" précise La Poste.

