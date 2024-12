"La précarité alimentaire s’est considérablement aggravée" en Martinique [rapport 2024 du Secours Catholique sur la pauvreté]

"L’aide alimentaire vient en tête de toutes les demandes exprimées", telle est le principal enseignement du rapport 2024 sur l’état de la pauvreté en France, rendu public le 14 novembre dernier.

Concernant la Martinique en particulier, "la précarité alimentaire s’est considérablement aggravée" observe l’association reconnue d’utilité publique depuis 1962.

Dans un contexte de dégradation de la situation économique (cherté de la vie, augmentation des prix), la précarité alimentaire traduit une "situation dans laquelle une personne ne dispose pas d’un accès garanti à une alimentation suffisante et de qualité, durable, dans le respect de ses préférences alimentaires et de ses besoins nutritionnels". La première cause de la précarité alimentaire est l’insuffisance des ressources financières.