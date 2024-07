La qualité de l’air reste dégradée ce week-end en Martinique

Partager :

Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2024, "Madininair prévoit un indice Atmo dégradé", car la brume de sable reste présente sur le territoire. Les personnes fragiles doivent rester vigilantes et limiter les activités physiques et sportives intenses.

Après le passage de quelques averses matinales, le temps s'améliore et laisse la "place au soleil pour l'après-midi" annonce Météo France pour ce samedi 6 juillet. Mais la brume de sable reste présente. Les concentrations en particules fines dans l'air sont modérées mais risquent tout de même de frôler le seuil sanitaire de 50µg/m3. Madininair prévoit un indice ATMO DEGRADE sur tout le territoire, dû aux particules fines PM 10 et maintient active la procédure d'information et de recommandation. Madininair Même prévision pour dimanche La situation devrait rester inchangée pour le dimanche 7 juillet. Il faut s’attendre à "un temps ensoleillé après le passage de quelques averses matinales" annonce la météo, avant un "retour d'averses plus fréquentes en cours de nuit". La pollution persiste quant à elle. La brume de sable devrait continuer d'intéresser notre territoire et engendrer des concentrations en particules fines dans l'air proches du seuil sanitaire de 50µg/m3. Madininair prévoit [encore] un indice ATMO DEGRADE sur l'ensemble du territoire. Le risque de dépassement du seuil sanitaire étant toujours présent. Madininair La procédure d'information et de recommandation devrait être maintenue active pour la journée par l’association en charge de la surveillance de la qualité de l’air en Martinique. "Limiter les activités physiques et sportives" À cause de ce pic de pollution, il est recommandé aux populations vulnérables et sensibles, notamment les enfants, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans, les insuffisants respiratoires chroniques, les insuffisants cardiaques, les allergiques ou asthmatiques de "limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur".

