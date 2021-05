La rappeuse martiniquaise Meryl s'affiche dans les rues de New-York

La plateforme musicale Spotify choisit la rappeuse martiniquaise Meryl pour favoriser l'équité femmes-hommes dans la musique. Meryl est aussi la 1ère artiste en couverture dans le cadre du programme international d’identification et de soutien d’artistes émergents de la plateforme.

Brigitte Brault •

Spotify lance "Equal", un programme international conçu pour favoriser l'équité femmes-hommes dans la musique.

Sa photo s'affiche en ce moment dans les rues du célèbre Times Square à New York. Meryl est mise à l’honneur, aux côtés d’autres artistes de talent telles que Clara Luciani ou Hoshi.

La chanteuse, compositrice, rappeuse et toplineuse originaire de la Martinique, Meryl, également soutenue par Spotify dans le cadre de son programme international d’identification et de soutien d’artistes émergents, "Radar", est la première artiste à figurer en couverture de la playlist locale.

Pochette de la mix tape "jour avant caviar" de la rappeuse Meryl. • ©Capture Mix tape Jour avant caviar

Une playlist globale et des playlists locales d'artistes féminines sont disponibles sur la plateforme, et les créatrices seront mises en avant sur la page d'accueil et les réseaux sociaux de Spotify.

Pour mettre en œuvre ce dispositif inédit, Spotify dévoile au compte-goutte desplaylists locales, globale également avec des artistes issues de la scène internationale. Citons Saweetie (US), Duda Beat (BR), Griff (UK), Natalia Lafourcade (MX) et Zoe Wees (DE / UK).

Les femmes montent le son.



On lance #SpotifyEQUAL pour mettre en avant les créatrices féminines talentueuses dans tous les genres musicaux !@Meryl270 est la première artiste à figurer en cover de la playlist #EQUALFrance, que vous pouvez écouter ici ➡️ https://t.co/GmvwhzaPFV pic.twitter.com/Xw0l8mqyh0 — Spotify France (@spotifyfrance) April 29, 2021

Aujourd'hui, seul 1 artiste sur 5 dans les top charts est une femme.

Le constat est le même pour tous les métiers de la musique : pour une femme, nous retrouvons 38 hommes producteurs de musique, et seuls 12,6% des auteurs-compositeurs sont des femmes.

Une sous-représentation qui contraste fortement avec le rôle clé que jouent les femmes pour le succès de Spotify aujourd'hui et dans l'ensemble de l'industrie musicale.

Avec son programme Equal, Spotify s'engage à agir dans la durée pour donner plus de moyens et d’opportunités aux artistes et créatrices féminines (auteures, compositrices, interprètes, productrices…).