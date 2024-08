La rentrée scolaire en Martinique va coûter plus cher en 2024

Reportage Sangha Fagour et Marc-François Calmo

À quelques jours de la fin des vacances et de la rentrée scolaire, l'heure est aux achats de pour de nombreux parents de Martinique. Mais cette année, la liste devrait coûter bien plus cher suite à l'augmentation des prix. Pour 21 793 foyers bénéficiaires de l'allocation rentrée scolaire, ce coup de pouce est jugé insuffisant. (Re)voir le reportage de Sangha Fagour et Marc-François Calmo.

Avec un œil sur la liste et un autre sur le prix des articles, cette maman tente de rayer les lignes sans pour autant dépasser le budget fixé. Sans compter les livres, le total m'a fait 150 euros. Une mère Examiner, comparer et choisir le moins cher, quand cela est possible, c'est la mission de nombreux parent. Je n'ai pas beaucoup de latitude parce que les marques sont données sur la liste. Je n'ai pas le choix. Un père Une augmentation de 17% Comme l'ensemble des produits de consommation, les fournitures scolaires n'échappent pas à l'inflation. Certaines enseignes assurent limiter l'impact sur les consommateurs. Mais selon l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) qui effectue une enquête sur les prix de la rentrée scolaire dans les commerces spécialisés et les grandes surfaces, la hausse des prix cette année serait particulièrement importante. L'année 2024 est, selon nos études, la pire depuis 20 ans. Nous enregistrons en moyenne statistique lycée, + 17% d'augmentation. Nous avons enregistré un différentiel d'environ 37% entre le panier moyen de fourniture scolaire dans l'Hexagone et celui en Martinique. Roland Poletti, directeur UDAF Pour gérer au mieux son budget, l'Union Départementale des Associations Familiales formule quatre recommandations : anticiper ses achats, recycler le matériel, s'informer des promotions et opérations solidaires et comparer les prix.

