"La route des fermes bio" : un concept qui ne se dément pas

Nouveau succès populaire pour la quatrième étape de la route des fermes bio. Un évènement qui a débuté le 27 février dernier au Gros Morne.

L'objectif est d'inviter le public à découvrir les fermes biologiques de Martinique et rencontrer les chefs gastronomiques autour d’ateliers. C’est aussi l’occasion de mieux apprécier les produits du terroir martiniquais.

Un voyage culinaire au coeur du terroir

Du sol à l'assiette, c'est une manière comme une autre d'inciter l'habitant de l'île, à s'approprier les richesses de notre sol.

Forme bio à Sainte-Anne. • ©Pedro Monnerville

Le rendez-vous de ce samedi 15 mai 2021, s’est tenu à Sainte-Anne aux Jardins de la Santé de Malike Malsa.

Le public est venu en masse apprécier les bienfaits de la production locale bio à la grande satisfaction de Ludovic Bertin, chargé de développement du "Domaine de la Chabet", association organisatrice de l'opération. "Quand on sort d'ici, on sort avec des infos culinaires et des infos sur le jardinage", dit-il.

Prochaine et dernière étape de la route des fermes Bio à Fonds-Saint-Denis à l’hameau du Morne des Cadets chez Léon Tisgra le 12 juin prochain.

La route de fermes bio, est une belle occasion pour les jeunes entrepreneurs locaux de se mettre en valeur dans le domaine agricole et de démontrer que la relève est assurée.