La Rue Garnier Pagès à Fort-de-France, la nouvelle voie piétonne qui ne fait pas que des heureux

Depuis un arrêté municipal du 16 juin 2023, une portion de la rue Garnier Pagès a été piétonnisée et donc interdite aux véhicules. Si certains commerçants s'en félicitent, d’autres font grise mine, ainsi que des riverains qui ne peuvent plus garer leurs voitures à proximité de leur domicile.

Guy Etienne •

La piétonnisation d’une partie de la rue Garnier Pagès à Fort-de-France est officielle depuis l’arrêté municipal du 16 juin 2023, interdisant l’accès aux véhicules.

Cette mesure "a fait l’objet d’une concertation et d’une information auprès des riverains et des organismes concernés" précise la mairie.

La portion de la rue Garnier Pagès interdite à Fort-de-France. • ©Guy ÉTIENNE

En outre, la ville affirme qu'"un système de barriérage à code a été installé en concertation" là encore avec les habitants de la voie. Cependant, ces derniers "pourront ponctuellement circuler" sur la portion concernée "pour la réalisation de travaux et/ou livraisons". Quant aux services de secours, ils "disposent d’un accès permanent".

La barrière de la rue Garnier Pagès, partiellement piétonnisée. • ©Guy ÉTIENNE

Si certains commerçants se réjouissent avec leurs clients, du fait de ne plus subir les gaz d’échappement ou les stationnements prolongés, d’autres voisins font grise mine. C’est le cas de la coiffeuse Anna, qui n’approuve pas la décision.

C’est ridicule. On ne peut même pas débarquer nos affaires devant nos portes, puisqu’il y a la barrière, avec un code que tout le monde n’a pas. De plus, la peinture décorative est glissante ce qui a déjà occasionné des chutes et les riverains sont obligés de se garer beaucoup plus loin, ce qui n’est pas pratique. Certains ont déjà trouvé leur voiture endommagée. Anna

Bérard, le restaurateur d’à côté ajoute : "Cela nous gêne surtout au niveau des livraisons et par rapport à l’affluence, cela n’a pas énormément changé pour nous. Les gens passent faire des photos et ils repartent. Et puis on a aussi constaté que la peinture au sol retient la chaleur et lorsqu’il n’y a pas de vent, nos clients suffoquent en terrasse".

Les couleurs de la rue Garnier Pagès à Fort-de-France. • ©Guy ÉTIENNE

Redynamiser la ville

De son côté, la municipalité précise qu’il s’agit d’un "projet de revitalisation" du cœur de ville.

Cette piétonnisation s'inscrit dans le projet de revitalisation du centre-ville. La rue Garnier Pagès à vocation à devenir une rue à thème, notamment à travers la valorisation des artisans, artistes, lieux créatifs et de restauration. Didier Laguerre, maire de Fort-de-France (communiqué du 4 juillet 2023)

L’édilité ajoute qu’"à terme et dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, plusieurs rues à thème seront aménagées" avec le concours de l’aménageur SOAME et des associations de commerçants.