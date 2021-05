La ville du Lamentin entame une démarche politique de reconstruction identitaire

La ville du Lamentin a procédé samedi 29 mai 2021 à la dépose du buste de Victor Schoelcher. La statue était installée dans la cour de l'ancienne mairie. La municipalité veut par cette action établir une visibilité plus marquée, une mise en lumière plus active des acteurs majeurs de la résistance.

Jean-Claude Samyde •

Depuis plusieurs années (1947) le buste de Victor Schoelcher est installé dans la cour de l'ancien hôtel de ville du Lamentin. Il a été enlevé de son piédestal, ce samedi 29 mai 2021.

Le conseil municipal de la ville à l’unanimité, dans son projet global de stratégie mémorielle, a voté jeudi 27 mai 2021, la dépose de la statue. David Zobda a rappelé que sous les mandatures de ses prédécesseurs Georges Gratiant (fresque et monuments de Khokho René Corail, Place André Aliker, rue du 24 mars 61…) et de Pierre SAMOT (place Antonio Macéo, place du Neg Mawon et l’Arbre de la liberté, rue du franc jeu, rue Elysé, fresque du cimetière…). un travail d'organisation de la mémoire dans l'espace public de la commune avait commencé.

La fresque en relief au pied de la statue a été détruite • ©ville du Lamentin

Cette démarche politique volontaire de la ville du Lamentin intervient dans un contexte de revendications portées depuis près de deux ans par l'association RVN (rouge, vert, noir) sur la quête identitaire, la relecture du passé colonial des Antilles, la traite négrière et l'esclavage.

Les représentants de la ville après avoir entendu les différents groupes politiques de l’assemblée, ont souhaité apaiser les tensions en procédant eux même à l’enlèvement de ce buste.

La violence n’a pas sa place dans le cheminement d’une construction sociale. Nous devons convaincre et non contraindre. C’est par leur incapacité à convaincre ou faute d’écoute, que certains font le choix de la contrainte donc de la violence. Nous croyons que c’est par l ‘échange et seulement dans l’échange prolongé, recommencé, vif et passionné s’il le faut, que l’on pourra entrevoir certaines idées et identifier des pistes que nous avons jusqu’alors ignorées David Zobda, maire du Lamentin

Le buste de Victor Schoelcher a été sorti de son socle, et sera placé dans un musée.

le socle a été recouvert d'une bâche • ©ville du Lamentin

La ville a également opté pour la mise en place d’une commission de réflexions et de propositions sur les rues, places et monuments. Cette commission sera composée d’élus, de personnalités extérieures et sera présidé par l’adjoint au maire en charge de la culture.