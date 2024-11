La ville du Lorrain développe son attractivité en Martinique, avec une nouvelle offre d’hébergement et de loisirs

Dans son projet municipal, la ville du Nord entend poursuivre son plan d’attractivité. La création du "Village de l’Amandier" en l’une des illustrations de cette politique impulsée par son maire, Justin Pamphile.

Avec le "Village de l’Amandier", la ville démontre sa volonté politique d’augmenter la capacité d’accueil en matière d’hébergement sur le territoire, de porter une réponse à une demande spécifique, notamment s’agissant d’hébergements collectifs. Elle crée les conditions favorables pour impulser les opportunités économiques, stimuler le tourisme, valoriser le patrimoine historique et culturel et promouvoir la pratique sportive et du bien-être.