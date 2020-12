La ville du Lorrain s'équipe de panneaux photovoltaïques, une première en Martinique

Une convention entre Le Lorrain et la société Synergetyc Dom Tom a été signée. Pour la première fois en Martinique plusieurs bâtiments vont être équipés de panneaux photovoltaïques. L'objectif est de réduire les factures et arriver à une autoconsommation.

Xavier Chevalier •

C'est une première en Martinique. Justin Pamphile, le maire du Lorrain a signé le 8 décembre 2020, une convention avec la société Synergetyc Dom Tom. Grâce à ce partenariat, 35 bâtiments de la commune vont être équipés de panneaux photovoltaïques.

Création de nouvelles recettes et diminution des coûts

Les travaux débuteront à partir de 2021. Durant cette phase, 21 structures communales en seront équipées. Cela représente un investissement de 1,8 million d'euros. "Cette démarche permettra d’assurer l’autoconsommation des 5 écoles de la ville et de valoriser le patrimoine municipal grâce aux travaux de réfection de charpente et de couverture qui seront réalisés " affirme la commune.

Le reste de l'enveloppe de 2,5 millions d'euros servira à financer la couverture de deux terrains de tennis, de deux terrains multi sports, la construction d’un préau et d’un hangar, le tout pour 720 000 euros.

3 800 euros en moins par an sur la facture

La ville assure qu'une fois tous les travaux achevés, " la démarche engagée aura également un impact positif sur les finances du Lorrain. Outre la revente d’électricité, cette production d’énergie propre permettra la création de recettes nouvelles et la diminution des coûts énergétiques ".

De plus, "la convention prévoit une redevance d’occupation du domaine public d’un montant global d’environ 1 786 000 euros (98 000 € par an sur 20 ans) et les équipements dédiés aux écoles permettront, par exemple de faire baisser la facture d’énergie de la commune de près de 3 800 € par an ".

La commune qui souhaite sensibiliser ses habitants à une politique plus verte, appelle à un financement participatif et ce " afin de bénéficier des retombées financières ".

Une politique plus verte

Le Lorrain a également décidé d'associer les enfants à cette initiative. "Les écoliers lorrinois bénéficieront d’un programme dédié de sensibilisation à l’importance des actions menées en faveur de l’Environnement " précise le communiqué.

La ville rappelle que sa transformation a déjà débuté depuis quelque temps. En septembre dernier, l'éclairage public avait été complètement modifié avec comme objectif d'être moins gourmand en électricité. Pari réussi d'après la municipalité qui affirme que "sa consommation électrique d’éclairage a baissé de près de 70%, soit un montant annuel de 84 600 €, dans le cadre d’un contrat de performance énergétique ".