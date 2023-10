"La virgule", un nouveau "jeu" dangereux pratiqué aussi dans les cours de récréation en Martinique

Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, dans plusieurs établissements du continent, certains élèves se livrent à un nouveau "jeu". Il consiste à saisir brusquement la tête d’un ou d’une camarade pour lui tordre violemment le cou. Cette pratique dangereuse laquelle aurait été lancée sur le réseau social Tik Tok, est déjà arrivée dans les cours de récréation en Martinique.

Au moins un cas a été signalé sur le site colibri.ac-martinique.fr ayant nécessité l’intervention des secours. L’académie du territoire a d’ailleurs demandé aux chefs d’établissements d'"être vigilants" et de sensibiliser les parents, afin que ces derniers mettent en garde leurs enfants.

Il [le "jeu de la virgule"] consiste à saisir la tête par surprise d'un autre enfant et de la tourner rapidement et violemment. Cela cause à la victime de terribles douleurs au cou et au dos et peut entraîner des lésions plus importantes, pouvant aller jusqu'à la paralysie (…). Une de nos élèves en a été victime et l’intervention des pompiers a été nécessaire (…). Ce "jeu" est dangereux et ne peut pas être pratiqué à l'école ou ailleurs. Une sensibilisation dans les classes a déjà été effectuée par les enseignants.