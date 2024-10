Lait maternel : "des effets bénéfiques pour limiter le risque de surpoids ou de certaines maladies chez l’enfant" selon l’ANSES

La SMAM (Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternelle) s’est déroulée du 14 au 20 octobre 2024. Conduite en France par la CoFAM, association d’intérêt général, celle-ci a vocation entre autres, à "protéger, encourager et soutenir" cette pratique dans l’hexagone et en Outre-mer.

Le liquide blanc sécrété par les glandes mammaires de la femme, est en effet considéré comme "la meilleure alimentation pour le bébé".

Ce sont des éléments indispensables pour la croissance et le développement si rapide du cerveau et du système nerveux central du nourrisson. L’allaitement favorise également l’attachement mère-enfant, élément fondamental de l’élaboration de la personnalité comme des capacités d’apprentissage de l’enfant. Le lait maternel est un élément essentiel pour la sécurité alimentaire de tous les bébés dans le monde et c’est l’une des ressources naturelles et renouvelables les plus précieuses de la planète. Toutes les mères ont du lait et c’est le seul aliment disponible pour les pauvres comme pour les riches.