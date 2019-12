Lamentin : voiture contre moto, le motard décède

Un accident de la circulation s’est produit samedi 14 décembre 2019 vers 22 heures. Une moto et une voiture sont entrées en collision à Pelletier au Lamentin. Le pilote du deux roues, âgé d’une trentaine d’années, est décédé.

Jean-Claude Samyde •

Un accident de la route a fait un mort, samedi 14 décembre dans la soirée. Une voiture et une moto se sont télescopées. L'accident s'est produit vers 22 heures à Pelletier, sur le territoire de la Ville de Lamentin.



Pour une raison encore inconnue, une voiture et une moto se sont percutées de plein fouet. Le pilote du deux roues ne portait pas de casque.



Grièvement blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale du SAMU. L’homme âgé d’une trentaine d’années n’a pas survécu à ses blessures. Il a été déclaré mort par le médecin du SAMU.



On ne connaît pas pour l'instant les circonstances de l'accident. Une enquête a été ouverte par la police.



Le décès de ce motard porte à 25 le nombre de tués sur nos routes depuis le début de l'année.