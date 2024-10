"Lanmou raid" (Len mou raid) de Battery Crémil un titre indémodable qui traverse les décennies

Déjà trois ans, le vendredi 29 octobre 2021, l'ex batteur, chanteur auteur compositeur martiniquais Battery Crémil tirait sa révérence à 68 ans dans un hôpital de la banlieue parisienne des suites d’une longue maladie. Artiste discret, il a laissé de nombreuses compositions qui traversent le temps. C’est le cas de " Len mou raid ", un titre revisité par Kima et Kalash en 2024.

Battery Crémil (auteur de "Len mou raid" en 1988, de "Moin bisoin la pè", "Tchè moin cé ta ou" "Moin envi ouè ou" (avec Marcel Chéry), "Gran nom pa ka wont",) a débuté sa carrière avec l’orchestre les Beatnik en 1970.

Yannick Rodony était bassiste, Jean-Claude chanteur et lui batteur. Cet orchestre s'entraînait au Vert-Pré, chez le père Rodony. Au chant Max Boston, Jean-Luc Alger, "Bloblo" Laurent Lavier, Lambert Burnet était le pianiste et Jojo Bertil l’imprésario. Après les "Beatnik", il intègre les "Dolmens" et "les Pédagogues".

Le hameau du Vert-Pré, pourvoyeur de chanteurs et de musiciens

Battery Crémil, fils de musicien, discret et timide est originaire du Vert-Pré en Martinique. Ce hameau du Robert riche en histoire demeure une référence musicale et surtout est pourvoyeur d’artistes comme Luc Labonne, Jean Philippe Marthély, Lynsha et bien d'autres.

Battery Crémil a commencé par jouer de la batterie comme son père avant de s’orienter vers le chant.

1987, "Len mou raid" lui ouvre les portes du succès

Le public le découvre dans "la Course aux talents", une émission des antennes de RFO présentée par Hervé Cauchy, Claudine Guesdon et Daniel Betis. Il chante "lanmou raid", un titre indémodable, 36 ans après.

Avec plus de 10 albums, Battery Cremil a marqué de son empreinte, dans les années 80, la musique antillaise. Il a tiré sa révérence dans un hôpital de la banlieue parisienne le 29 octobre 2021. Il avait 68 ans.

Kima et Kalash, "En balade", donnent une autre dimension à cette œuvre

Cette collaboration audacieuse entre les artistes martiniquais Kima et Kalash met en valeur et en balade urbaine "Len mou raid" de Battery Crémil. La direction artistique de Thierry Henri transporte aux confins de scènes nocturnes.

La démarche est réussie. Le chanteur Kalash signe une troisième réalisation à partir d'une reprise. Sa première tentative remonte à 2021 avec le single "Ou la", un clin d’œil à l’album Majestic de Kassav avec le titre "Ou lé" chanté par Jacob Desvarieux. 2022, il récidive avec un titre de Jean-Michel Rotin "Lè ou lov" sorti en 1989 qui devient en complicité avec la chanteuse guyanaise Fanny J, "Baby ouh".

Hommage d'un fils à son père, Thierry Battery chante Crémil

Les Battery, une vraie histoire de famille entre trois frères et une sœur : Thiery, Pierre, Jérémie et Sarah unis dans un répertoire de chants traditionnels, modernes revisités. Depuis des années, ils enchaînent les prestations (M6, TF1, France 2).

Thierry et Pierre Battery ont été membres du groupe "Sweetness" qui s'est produit en première partie de Patrick Bruel, Pascal Obispo et bien d'autres comme celle de Mickael Jackson en 1999 en Suisse devant 40 000 personnes.

Fort de cette expérience, Thierry a en 2016, rendu de son vivant un hommage à son père, avec "Lamou raid" revisité.

Battery Crémil, "l'homme à la casquette" reste toujours vivant dans le cœur de ses fans à travers la planète.