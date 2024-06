"Le 8 juin, exprimons nos choix, votons !" [Justin Pamphile, au nom des maires de Martinique]

Partager :

Dans le cadre des élections européennes des 8 et 9 juin 2024, le président de l’Association des Maires de Martinique (l’AMM), Justin Pamphile, incite les citoyens de l’île à se rendre aux urnes (le 8). "L'avenir de nos territoires impose que nous ne soyons pas absents des grands débats touchant à l'agriculture, à la fiscalité, au logement, à la lutte contre la pauvreté et à notre appartenance à un espace garantissant une paix stable et durable".

Dans son communiqué daté du lundi 3 juin 2024, le président de l’AMM (l’Association des Maires de Martinique) rappelle en préambule l’omniprésence de l’Europe, "malgré son éloignement, dans la vie de nos communes et dans le quotidien des Martiniquais en matière d'investissement, de formation, et bien d'autres sujets". Ce scrutin ayant pour objectif de désigner la future majorité qui sera amenée à décider des orientations de ce bloc communautaire, pour la Martinique, et les régions ultra périphériques de manière plus large. Justin Pamphile, président de l’AMM "Faire entendre [nos] voix" J’appelle l’ensemble des électeurs à prendre part au vote pour les élections Européennes qui se dérouleront le 8 juin [en Martinique] et de faire entendre ainsi leur voix. L'avenir de nos territoires impose que nous ne soyons pas absents des grands débats touchant à l'agriculture, à la fiscalité, au logement, à la lutte contre la pauvreté, et notre appartenance à un espace garantissant une paix stable et durable. Justin Pamphile Opération de vote dans un bureau de Martinique. • ©Jean-Claude Samyde Les 4 fonds européens structurels et d’investissement dont bénéficie le territoire, sont gérés par l’Etat et la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) : Le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional). Il concerne le financement des opérations liées à l’innovation, aux TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), à la compétitivité des entreprises, à l’énergie et l’environnement (dont le gestionnaire est la CTM).

Le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural). C’est l’aide au financement des projets de développement agricole et rural (gérée par la CTM).

Le FSE (Fonds Social Européen). Il finance des projets dans les domaines de l’emploi, de la formation et de l’insertion des publics en difficulté. (L’État et la CTM en sont les Autorités de gestion, chacune pour son champ de compétences).

Le FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche). Il s’agit d’aides au financement des actions liées à la pêche et à l’aquaculture. (L’État est chargé de sa gestion). La CTM joue le rôle d’organisme intermédiaire pour le programme local, en tant que territoire disposant d’un littoral. "Le 8 juin, exprimons nos choix, votons !" réitère Justin Pamphile, maire du Lorrain (et membre du collectif Gran Sanblé Pou Matinik piloté par le Mouvement Indépendantiste Martiniquais, lequel n'appelle pas au vote).

