"Le Bagad de Lann-Bihoué" est à Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire de Martinique

Ambassadeur de la culture bretonne et outil de rayonnement de la Marine Nationale, le Bagad de Lann-Bihoué est en Martinique depuis le 17 mars 2025. Cette fanfare s'est produite pour sa dernière représentation publique dans l'île à la cathédrale de Saint-Pierre ce dimanche.

Après le Marin, Fort-de-France et Trinité, le "Bagad de Lann-Bihoué" a défilé dans les rues de Saint- Pierre ce dimanche 23 mars 2025. Quand on prononce le Bagad de Lann-Bihoué, cela rappelle au plus de trente ans, une chanson écrite et interprétée par Alain Souchon.

le Bagad de Lann-Bihoué en défilé sur la rade de Fort-de-France • ©Daniel BETIS

Mais qu'est-ce que le Bagad de Lann-Bihoué ?

Implanté sur la base aéronautique navale de Lann-Bihoué, près de Lorient, le "Bagad de Lann-Bihoué" dédiée à la musique bretonne, bénéficie du statut d’ambassadeur de la musique folklorique de Bretagne. Cette fanfare est aussi une vitrine des relations publiques de la Marine.

"Le Bagad de Lann Bihoué", était en Martinique pour edes représentations publiques. Il est composé de 30 instrumentistes : un porte bannière, 12 bombardes, 9 cornemuses et 8 batteurs. Il est sollicité pour des représentations publiques, des défilés, des aubades ou des concerts.

En aubade à Fort-de-France • ©Daniel BETIS

A Fort-de France, le public était aussi nombreux qu'à Saint-Pierre pour applaudir les bretons sur la Savane, à la rue piétonne et sur le front de mer (le Malécon).