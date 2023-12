Le bèlè traditionnel de Martinique et la capoeira du Brésil réunissent petits et grands à Schoelcher

Des adultes et des enfants qui dansent sur la place des Arawaks à Schoelcher en mode sport, au son du bèlè martiniquais allié à la capoeira afro-brésilienne, c’est l’image du dernier rendez-vous "Ladjé Kow" (lâche ton corps) de l’année. Plusieurs dizaines de personnes, petits et grands y ont participé le 1er décembre 2023.

Cette rencontre mensuelle avec la tradition a été mise en place depuis le début de l’année, par le service du développement, de la culture et des arts de la ville, en partenariat avec l’association Jogamaré.

Le but de l’opération est de favoriser la transmission intergénérationnelle en toute convivialité.

C’est un mariage de culture (…). Nous avons déjà fait du bèlè-damyé, du bèlè-danse indienne, du bèlè zoumba, du bèlè-breakdance et pour le dernier rendez-vous du 1er décembre, c’était du bèlè-capoeira. C’est une activité intergénérationnelle, ouverte à tous et gratuite, qui permet de se défouler. Des musiciens confirmés et des amateurs du service municipal nous accompagnent dans cette action. En général, nous avons une cinquantaine de participants à chaque séquence.