"Le Challenge des Gentlemen" : une campagne de prévention contre les cancers masculins

Le mois de novembre qui est déjà le mois sans tabac et aussi celui où la ligue contre le cancer et le CHU de Martinique développent des actions de sensibilisations aux cancers masculins comme celui de la prostate et des testicules. C'est le "Challenge des Gentlemen".

Les chiffres nous rappellent ce triste record de France, l’incidence du cancer de la prostate est particulièrement élevée en Martinique avec 227,2 cas sur 100 000 hommes. Chez le patient antillais, près d’un cancer sur deux est un cancer de la prostate. Les hommes martiniquais très exposés au cancer de la prostate Chaque année, 530 nouveaux cas sont recensés sur le territoire. Même si le taux de mortalité est en baisse, il demeure 2 fois plus important que dans l’hexagone. À titre de comparaison, en France Hexagonale, le taux d’incidence pour ce cancer est d’environ 90 cas pour 100 000 habitants par an. Les chiffres concernant le cancer des testicules sont moins alarmants car c'est un cancer rare (1 à 2 % de l’ensemble des cancers de l’homme). C'est néanmoins le cancer le plus fréquent chez les hommes entre 15 et 35 ans. Ces chiffres sont relevés sur l'ensemble du territoire Français. Le challenge des gentlemen, 1 mois pour lutter contre le cancer masculin • ©Ligue contre le cancer Le Challenge des Gentlemen : 4 semaines de sensibilisation La ligue de Martinique contre le cancer prend l'initiative de sensibiliser les hommes aux cancers auxquels ils sont exposés. L'action se veut ludique et variée. Elle se passe en majorité sur les réseaux sociaux de la ligue contre le cancer de Martinque. L'objectif est de faire de la prévention, promouvoir le dépistage, accompagner les hommes malades et présenter les missions de la ligue. Le challenge dure 4 semaines et chaque semaine est animée par un défi, un témoignage de patient, une explication par un soignant et des messages de prévention. Semaine 1, du 6 au 12 Novembre "Un gentleman se maintient en forme" Des vidéos défis lancées par des sportifs ainsi que des partenaires pour promouvoir une activité physique régulière.

Semaine 2, du 13 au 19 Novembre "Un gentleman fait attention à son alimentation" Des conseils de nutrition pratiques et recettes par des diététiciens ou des chefs.

Semaine 3, du 20 au 26 Novembre "Des supers gentlemen témoignent" : Accompagnement et soutien grâce aux témoignages de personnes atteintes par la maladie ou agissant dans la lutte contre le cancer et déploiement de la prostate gonflable. Le 26 novembre : "Des gentlemen aux couleurs de la Ligue Contre Le Cancer" participent à la "Jou Ouvé" (5km) en marge du 37e Semi-Marathon de Fort-de-France.

Semaine 4 du 27 au 30 Novembre "Un gentleman adopte de bonnes habitudes"

Un challenge photos tout au long de l’événement. Pour participer ou avoir des informations sur le "Challenge des gentlemen" 👉🏾 cliquez ici Challenge des Gentleman, le concours photos pour sensibiliser au cancer masculin • ©Ligue contre le cancer

