Le chanteur Dadju au centre d'une polémique à quelques jours de son concert en Martinique

La polémique ne cesse d'enfler autour d'une vidéo partagée sur les Réseaux Sociaux dans laquelle le chanteur Dadju affirme "détester le zouk". Une intervention sur une radio nationale qui date de juin 2017. Mais à quelques jours de son troisième concert organisé en Martinique, le 7 mai 2023, ce "bad buzz" interpelle.

Peggy Pinel-Fereol •

"Reine", "Jaloux" ou "Va dire à ton ex", le chanteur d'origine congolaise Dadju, multiplie les succès depuis l'explosion de sa carrière solo en 2017 avec l'album "Gentleman 2.0".

2017 est également l'année de sa toute première scène en Martinique. Un showcase fort apprécié le 16 décembre dans un établissement de Rivière-Salée. Il revient pour un concert live le 6 octobre 2019 au François. Une nouvelle date est prévue sur ce site le 7 mai 2023, quasiment à guichet fermé.

Le "zouk-gate"

Hasard du calendrier, ou pas, il y a une semaine, l'extrait d'une vidéo de l'émission "Planet Rap" spéciale Aya Nakamura, diffusée sur la radio nationale Sky Rock en juin 2017 refait surface. L'on y voit Dadju, qui est invité, fredonner une chanson puis affirmer "détester le zouk".

Je vais te dire une vérité, moi, je déteste le zouk. Je te dis la vérité, je déteste le zouk. Dadju, vidéo Planet Rap, juin 2017

C'est le créateur de contenus musicaux Specta qui a partagé cette vidéo sur son compte Intagram. Le "zouk- gate" est né.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Specta F.B aka le Préfet (@spectasayso)

L'auteur du post explique avoir reçu cet élément d'une source qu'il souhaite garder secrète, même s'il précise, "c'est encore plus drôle quand on sait qui m'a envoyé la vidéo". Deux jours plus tard, il explique son choix sur son compte YouTube.

J'ai partagé cette vidéo pour la même raison pour laquelle on me l'a envoyée, parce que je suis un créateur de contenus. Récemment, j'avais du contenu qui relançait tout ce questionnement sur les artistes de pop urbaine qui respectent ou pas le zouk, musique dont ils se sont fortement inspirés. Il y avait déjà eu la mini polémique de Dadju qui avait invité Phylissia Ross, Nesly et Bamby dans le clip du titre aux sonorités konpa "Va dire à ton ex", pas pour chanter, mais pour être figurante. Donc cette nouvelle vidéo de Dadju qui dit clairement "je déteste le zouk" et même les tweets qui sont ressortis également mettent en lumière cette antipathie qu'il a envers le zouk, alors qu'il s'inspire pas mal de cette musique qui vient de chez nous. Specta, créateur de contenu musical

Rapidement d'autres personnalités ont pris part au débat. L'animateur Jean-Emmanuel Émile a partagé une vidéo exigeant des excuses au chanteur. L'artiste Booba a quant à lui ressorti d'anciens tweets de Dadju dans lesquels il critique le zouk et les Antillais.

Concernant l'artiste, il a réagi et publié ses explications sur son compte Instagram.

Je viens de voir la proportion et l’intensité que prend la vidéo (2017) qui est légèrement sortie de son contexte. J’ai toujours eu du respect pour la culture antillaise et je pensais l’avoir montré au cours de ces années à travers ma musique ou mes shows. J’ai compris après que c’est surtout le mot "détesté" qui est ma manière de parler, mais que je n’aurais pas dû utiliser, c’était maladroit donc je reviens sur ça. Je tenais aussi à éclaircir rapidement parce que je trouve dommage qu’on m’utilise moi pour des débats Antilles/Afrique comme j’ai pu voir. Je ne cherche à vexer ou manquer de respect à personne. On se voit quand même la semaine pro. Dadju, story Instagram

Cette polémique semble ne pas avoir eu d'impact sur la vente des places. Sur les plateformes, le concert affiche complet. Seules quelques places de "dernières minutes" sont encore disponibles. Contacté par nos soins, Rudy Techet, l'organisateur du concert, n'a pas souhaité réagir.

Dadju nourrit d'étroites relations avec la Martinique. L'artiste âgé de 32 ans (1991) a doublement collaboré avec le chanteur martiniquais Kalash. Sur les titres "Mon coeur... à ta taille" en 2018 et "Nossa" en featuring avec MS Banks, en 2019.

Ce dimanche 7 mai 2023, il s'agira de son troisième concert en Martinique.