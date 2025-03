Le chanteur martiniquais Kolo Barst en concert… 14 ans après la sortie de son dernier album

Depuis le disque "Bidim Grâce" enregistré en 2010, Jean-Claude (Kolo) Barst, n’était pas retourné en studio. Le concert de ce samedi 22 mars (à 19h30) est donc l’opportunité pour les fans de redécouvrir son répertoire depuis le titre "Févryé 74", lequel l’a révélé en 2004. L’artiste originaire de la ville de Basse-Pointe, en profitera surtout pour présenter son nouveau disque baptisé "Limiè Lorizon" (la lumière de l’horizon).

Qui ne se souvient pas de cette signature vocale éraillée et inimitable, découverte à l’occasion de la sortie du titre "Févryé 74" en 2004. Kolo Barst c'est aussi "Péyi Nou", "ou encore "Achiki" (Ri yo avan yo riw'), et puis en 2010, l'artiste perd le chemin des studios d'enregistrements.

"Kolo Barst a tracé sa route"

Ses textes sont une ode à la culture martiniquaise, aux valeurs humaines, à la justice et à la fraternité. Sa voix au timbre spécial, rappelle celle du chanteur-militant angolais, Bonga. Depuis Basse-Pointe sa commune natale, Kolo Barst a tracé sa route et ouvert des tracées musicales en développant un style, une voie de l’intérieur et authentique. Tropique Atrium - Scène Nationale

14 ans plus tard, le chanteur qui a su séduire son public en très peu de temps avec notamment des textes subtilement engagés, renoue avec la passion musicale à travers un nouvel opus intitulé "Limyè Lorizon".

Cette auto-production fidèle à un style épuré et tranquille, est paru le 22 septembre dernier, date de l'anniversaire du guitariste.

Kolo Barst présente à l'Atrium de Fort-de-France le 22 mars 2025, "Limiè Lorizon", son nouveau disque de 7 titres (produit en septembre 2024). • ©Edmond Lahoul

"Limyè Lorizon", "une ouverture sur demain ", 14 ans après le précédent CD

Alors pourquoi 14 ans ? C’était le temps nécessaire pour me permettre de faire ce nouveau disque. Et puis il faut savoir qu’entre 2010 et 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Professionnellement, ça a été très difficile pour moi parce qu’on a eu la COVID, donc j'avais une activité intense en tant qu’infirmier libéral. Entre-temps, j'ai fait le lancement de la décennie des afro-descendants à l'ONU à New York ; j'ai fait 2 nuits des Outre-Mer à Paris- Bercy ; j'ai fait des concerts en Guadeloupe et en Martinique bien sûr. J’ai aussi collaboré avec plusieurs personnalités [du milieu] ; j'ai écrit pour Tania Saint-Val, pour Orlane… L'artiste

"Un regard profond sur ma société"

Et puis ce temps long m’a permis d’observer, un regard profond sur ma société pour explorer des thèmes particuliers, comme le morceau "Latè" (la terre) qui parle d’environnement, la destruction de cette terre et de ses biens divins. Finalement, le projet est arrivé à terme, on a enregistré dans de très bonnes conditions, 7 titres sur cet album qu’on présentera au public. Kolo Barst

Kolo Barst, chanteur, guitariste, auteur, compositeur et interprète martiniquais, a signé son nouvel album en septembre 2024. • ©Frédéric Thaly

À découvrir → : des extraits des 7 titres que comporte le nouveau disque

L’équipe du concert :

Chant, Guitare, Tanbou Bèlè : Kolo Barst ;

; Tanbou Bèlè, Ka, Udu, Djembé : Jean-Denis Césarine ;

; Flûte, Clarinette, Chœur : Tony Polomack ;

; Basse, Chœur, Ti-bwa : Jean Manon ;

; Chœur, Chacha, Chant : Mickaelle Césaire ;

; Chœurs : Baby’ Youl.

Les Invités :

Piano : Mario Masse ;

; Saxophone soprano : Dominique Mondor ;

; Steel Pan : Earl Lewis ;

; Guitare : Jerry Spartacus ;

; Tanbou Di-Bass : Michel Cilla ;

; Kora : Nicolas Pierrel ;

Le concert de Kolo Barst, est "un voyage Caraïbe - Martinique" souligne le chanteur. Il est programmé ce samedi 22 mars 2024, à 19h30 à l’Atrium de Fort-de-France.

Infirmier retraité depuis le 1er janvier 2025, Kolo âgé aujourd'hui de 67 ans, a désormais du temps, beaucoup de temps à consacrer à son public.