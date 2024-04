Le collectif en soutien à Hervé Pinto, réclame sa libération devant la prison de Ducos

Plus d'une centaine de personnes a répondu à l'appel du collectif en soutien à Hervé Pinto.

Rassemblés devant le portail de la prison de Ducos, les manifestants scandent inlassablement le même slogan, au son du tambour et de la conque de lambi : "Libérez Pinto !".

Les forces de l'ordre sont également présentes. Des renforts de la gendarmerie ont été envoyés.



La mobilisation va durer 3 heures, sans aucun incident.

Soutien à Hervé Pinto devant la prison de Ducos. • ©Christine Cupit

Nous avons un homme qui prend la suite de son père, pour faire valoir ses droits à la propriété. Et nous savons en plus, avec le travail de l'ASSAUPAMAR, qu'il y a plus de 300 dossiers, plus de 300 familles qui se retrouvent dans cette même situation. Et nous pensons qu'il y a une stratégie, derrière tous ces vols de terres, puisque manifestement les dossiers de plainte ont disparu du greffe. Et donc, on est devant un vol manifeste du foncier, à la Martinique.