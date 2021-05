Le Collectif Zéro chlordécone Zéro Pesticide rejoint la Marche mondiale contre Monsanto

Le collectif Zéro Chlordécone Zéro Poison de Martinique ajoutera sa voix à celle des millions d'autres citoyens samedi 15 mai 2021 à l'appel de Combat Monsanto et du Collectif vietnam-dioxine. La manifestation est mondiale et organisée puis la 9è année consécutive.

Le collectif dénonce notamment :

Sur nos terres déjà empoisonnées, nous ne voulons plus que des pesticides de synthèse soient épandus. Les ouvrières et ouvriers agricoles sont les témoins directs des ravages des cocktails de poisons. Ils les portent dans leur chair ... Le vivant paie un lourd tribut face à l'utilisation de ces poisons trop souvent non sélectifs.

Le collectif Zéro Chlordécone Zéro Pesticide.