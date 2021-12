Le couvre-feu pour ramener le calme en Martinique est prolongé jusqu'au 8 décembre 2021

La préfecture prolonge le couvre-feu de 19h à 5h, jusqu'au mercredi 8 décembre 2021, pour lutter contre les violences, en marge de la grève générale.

Martinique la 1ère •

L'interdiction de circulation entre 19h00 et 05h00 sur l'ensemble du territoire de la Martinique a été prolongée jusqu'au mercredi 8 décembre à 05h00 afin de limiter le risque de troubles à l'ordre public durant la nuit et réduire les risques pour les personnes et pour les biens, indique ce vendredi soir (3 décembre 2021), la préfecture de Martinique.

Cette mesure sera adaptée mercredi, après concertation, notamment avec les élus, en fonction de la situation sécuritaire et sanitaire.

Pour ramener le calme après des violences inédites en Martinique, dès le 22 novembre 2021, en marge de l'appel à la grève générale contre l'obligation vaccinale, le pass sanitaire et la vie chère, la préfecture avait instauré un nouveau couvre-feu le 25 novembre 2021 à 19 heures.

L'objectif du couvre-feu est de permettre aux forces de l'ordre de mieux assurer la sécurité et de limiter la libre circulation dans un cadre prévu par la loi.