Le dispositif "Pinel" pour une réduction d’impôt en cas d’acquisition ou de construction de logement se termine le 31 décembre 2024

Les agences immobilières pressent en ce moment leurs clients potentiels à investir dans la pierre, avant l’extinction du dispositif "Pinel", prévue le 31 décembre 2024.

Depuis 2015, il permet de bénéficier d’une baisse d’impôt sur le revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, en contrepartie d’un engagement à le louer nu à usage d’habitation principale et à un prix inférieur à celui du marché, pendant six ans minimums.

Si un particulier investisseur acquiert ou fait construire un logement neuf ou en l’état futur [avant le 31 décembre 2024], il peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, étalée sur six, neuf ou douze ans, s’élevant à 12, 18 ou 21 % du prix d’achat du logement (23, 29 ou 32 % dans les collectivités et départements d’outre-mer) en fonction de l’option fiscale retenue, dans la double limite de 300 000 € et d’un plafond de 5 500 € au m².