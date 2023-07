Le festival de Fort-de-France et le Grand Ballet honorent l'auteur-compositeur "Loulou" Boislaville

Le 52e festival culturel de Fort-de-France, baptisé symbiose propose un voyage patrimonial à travers un hommage en chansons rendu à Louis Boislaville dit "Loulou". Suzon Sainte-Rose et Léandre Moreau dirigent le Grand Ballet de Martinique dimanche 16 juillet au parc Aimé Césaire, avec la participation de nombreux artistes.

Daniel Betis •

Le public martiniquais connaît Loulou Boislaville comme figure incontournable, auteur d'un rituel autour de la tradition de Noël, du Carnaval, ou comme père fondateur du groupe folklorique Martiniquais devenu plus tard, ballet puis Grand Ballet de Martinique, mais qui connaît vraiment son répertoire d'auteur-compositeur de tubes qui perdurent ?

Les œuvres de Loulou Boislaville

Beaucoup fredonnent ou chantent "Gran mé Gran". Paulo Rosine et Malavoi en ont fait un tube, "La Sirène", feu Edith Lefel a magnifié cette œuvre. "Lapli ka tombé" ou "Hermancia" qui a plus de 60 ans, sont des compositions qui traversent les décennies.

Outre ses qualités de dirigeant de groupe, Loulou Boislaville avait cette faculté de composer des titres qui relatent le quotidien.

La chanson "La pli ka tombé" de Loulou Boislaville, interprétée par Charles Remion. • ©Daniel Betis

Loulou a composé de nombreuses chansons avec son demi-frère Eugène Delouche : "L'homme sans tête", "Abandon"...

Un hommage est rendu à cet immense artiste disparu à l’âge de 81 ans le 15 mars 2001, en présence de sa famille, ses enfants, dans le cadre du 52e festival.

Suzon Sainte-Rose et Léandre Moreau au cœur de l'action

Au cœur de l’évènement, Suzon Sainte-Rose et Léandre Moreau, les dirigeants actuels du Grand Ballet de Martinique. Ils sont conscients et reconnaissants du patrimoine légué par Loulou Boislaville.

Nous remercions la municipalité, le SERMAC de nous avoir fait confiance en nous intégrant au programme. Loulou Boislaville était un visionnaire et un ambassadeur de son pays. Il a œuvré avec ses moyens pour permettre au monde de connaître notre Martinique. En tant qu'auteur-compositeur, il nous a laissé des joyaux éternels. Léandre Moreau, directeur général du Grand Ballet de Martinique

Michel Thimon chante "Ti-Lucien". • ©Daniel Betis

Suzon et Léandre ont fait appel à des artistes chevronnés pour donner de l'éclat à cet hommage.

La direction musicale est assurée par Jean François Mongis, chef d'orchestre arrangeur de la Perfecta Martinique, à la guitare Roro Kaliko, à la basse Denis Dlaveau, à la batterie Michel Bamboux, aux percussions triangle Christian Eugénia, musicien de la Perfecta-Martinique.

Les interprètes sont : Suzy Trébeau, Celine Flériag, Marie-Ange Ravin, Zaza, Ralph Thamar, Charles Rémion, Michel Thimon, Robert Mavounza...

Robert Mavounza rend hommage à Loulou Boislaville. • ©Daniel Betis

Louis "Loulou" Boislaville

Fils d’un architecte et d’une marchande de fruits et légumes, Louis Boislaville a hérité de ses parents la dignité, la simplicité et le désir de servir les autres et de servir son pays. Son engagement comme animateur avec les éclaireurs de France, lui apprend le sens de l’honneur et des valeurs.

Loulou et Simone Boislaville étaient du voyage à Munich. • ©Mano

Cet auteur-compositeur interprète s’est toujours battu pour garder et transmettre les coutumes du pays, en recensant des cantiques de Noël chantés dans nos campagnes et en relançant le carnaval. Gardien de la tradition, il a laissé un patrimoine musical de toute beauté.