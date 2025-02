Le Groupe Parfait nommé par BMW pour assurer le Service Après-Vente de ses marques aux Antilles

Partager :

Après plusieurs mois d’attente, les clients de la marque allemande à Saint-Martin, en Guadeloupe et en Martinique pourront se tourner vers le Groupe Parfait pour le SAV et le suivi de leurs commandes. Dans un communiqué publié depuis Munich ce 12 février 2025, le constructeur a annoncé la nomination de son nouvel importateur et réparateur de ses marques, "avec effet immédiat".

Les clients de BMW et Mini peuvent souffler, puisque le constructeur allemand vient de désigner le Groupe Parfait comme importateur et réparateur agréé de ses marques. Depuis la liquidation en octobre 2024 des anciennes concessions (AAAM en Martinique et AAG en Guadeloupe), les clients et les 120 salariés antillais étaient très inquiets quant à l’avenir de l’enseigne. Le doute est levé, puisque c’est l'industriel lui-même qui a annoncé dans un communiqué daté du 12 février à Munich, la nomination de son nouveau représentant, "avec effet immédiat". "Groupe Parfait, un partenaire solide" À la suite de la mise en liquidation judiciaire du précédent importateur fin octobre 2024, il était essentiel pour BMW Group de rapidement nommer un nouveau représentant, afin de garantir la continuité des services offerts aux clients. Avec la nomination du Groupe Parfait, nous pouvons dès aujourd’hui compter sur un partenaire solide qui permettra au plus vite d’assurer la reprise du service après-vente [SAV]. Paul de Courtois, président de la région marchés d’importation Afrique et Europe de l’Est "Une équipe dédiée dépêchée sur place" BMW Group précise toutefois que cette nomination intervient dans "une situation complexe" et son nouveau partenaire "aura besoin d’un délai pour la mise en place des ressources humaines et des équipements nécessaires". Afin d’accélérer ce processus, "une équipe dédiée du constructeur à Munich a été dépêchée sur place et travaille avec les équipes du groupe Parfait". Aucune date n'a été avancée en revanche pour la réouverture des garages.

