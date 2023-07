Le journaliste martiniquais Claude Bourgrainville est décédé

La nouvelle a rapidement fait le tour des rédactions mercredi 26 juillet 2023. Le Journaliste retraité et ancien président du Club Presse Martinique, Claude Bougrainville, s’est éteint le 26 juillet 2023 après avoir lutté contre la maladie. Ces derniers mois, il avait été très éprouvé, mais il gardait un moral d’acier.

"Claude était un homme généreux et adepte du vivre ensemble" reconnaissent ses amis proches. Il a commencé sa carrière de journaliste sur la station locale privée "Radio Kon Lambi" à Fort-de-France, avant de rejoindre la rédaction du journal Justice.

Justice et le PCM parti Communiste Martiniquais perdent un camarade chaleureux et fidèle. Claude a été un journaliste consciencieux, travailleur et efficace pendant de nombreuses années à Justice. Il a fait preuve d'une remarquable rigueur et en même temps d'un esprit critique aiguisé, si peu répandu aujourd'hui. Il n'a cessé de se former pour être à la hauteur des exigences et mutations de sa profession. Nous savons combien il a souffert ces dernières années, du fait de sa santé fragile. Adieu camarade Claude.