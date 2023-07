Le lactarium du CHU de Martinique lance un appel aux dons de lait maternel

Depuis plusieurs semaines, toutes les mamans allaitantes et ayant du lait en surplus sont appelées à soutenir, par leurs dons, le lactarium. Ce nouvel appel aux dons a été lancé par le Centre Hospitalier Universitaire de la Martinique afin de maintenir une quantité suffisante de lait.

Reveale Shade, maman de deux petites filles, a rendez-vous à la Maison de la Femme, de la Mère et de l'Enfant (MFME). Elle est reçue par le médecin en charge du lactarium. Après quelques échanges, elle signe les documents pour faire don de son lait. Elle a vu l'appel aux dons de la maternité sur les réseaux sociaux.

J’ai eu un problème d’allaitement pour ma première fille, et j’ai fait appel à une cousine qui avait une surproduction et qui a pu l’allaiter pendant une journée. Les mamans en ont besoin et comme je ne peux pas donner mon sang, je donne mon lait. Reveale Shade, mère et donneuse de lait maternel

Un geste de solidarité qui résonne presque comme son slogan et c’est avec joie qu’elle vient faire son don accompagnée de sa petite dernière.

La maman donneuse est reçue par une sage-femme et un medecin. • ©Peggy Pinel-Féréol

Je suis super contente, si je peux aider et donner de mon lait à une maman qui a des difficultés à allaiter son enfant. Le partage et la solidarité c’est ce qui est important. À l’heure actuelle, donner mon lait, ça me réconforte.

Cette campagne de don s’adresse à toutes les mamans qui allaitent sans critère d’âge de l’enfant ou de quantité de lait minimum à donner. Les donneuses ont simplement un entretien et un questionnaire à remplir avec un professionnel de santé. Le lactarium quant à lui fournit tout le matériel nécessaire afin de recueillir le lait. Il se charge également de le récupérer au domicile de la maman. Le don de lait doit tout même respecter certaines règles.

La patiente doit être en bonne santé, comme pour le don du sang. Si les patientes ont été transfusées, sont fumeuses, consommatrices d’alcool ou encore sous certains sous-traitements médicamenteux, cela risque de contre-indiquer le don. Une prise de sang leur sera également demandée pour vérifier l’absence de maladies sexuellement transmissibles. Dhania Bellay, sage femme coordinatrice du lactarium

Le lactarium : la réserve "d’or blanc"

Depuis 2017 le lait maternel, surnommé "or blanc" par le personnel, est collecté par le lactarium du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique. Également appelé banque de lait, celui-ci a plusieurs missions.

Dans un premier temps, il va collecter, préparer et conditionner le lait spécialement pour les bébés prématurés.

C’est un produit qui est rare et nous le réservons aux enfants les plus fragiles, en majorité pour les bébés prématurés. Quelques bébés à terme peuvent en bénéficier s’ils ont des maladies très graves, mais ça reste rare. Léonor Nieddu, pédiatre et médecin responsable du Lactarium

Sa deuxième mission consistera, à promouvoir l’allaitement, le don de lait et l’accompagnement des mamans qui ont besoin d’aides pour l’allaitement.

Avec des besoins en lait de plus en plus grand, il est donc primordial pour le lactarium de faire un appel aux dons.

À l’année en Martinique on estime nos besoins à environ 1 250 litres de lait maternel. Chaque bébé aura besoin de 7 à 10 litres de lait au cours de sa croissance : de sa naissance, au moment où il rentrera chez lui. Léonor Nieddu

Le lactarium du CHU de Martinique collecte, prépare et conditionne le lait maternel. • ©Peggy Pinel-Féréol

Les besoins du lactarium varient en fonction des naissances de prématurés, des mamans qui n’ont pas réussi à allaiter leurs bébés prématurés et des stocks qu’aimerait faire le centre.

Un processus de collecte bien établie

Du sein de la maman donneuse jusqu’à la bouche du bébé hospitalisé, le processus de collecte, de traitement et de partage du lait est très strict. Une organisation millimétrée afin d’assurer une bonne conservation puis transmission du précieux liquide.

Une fois que la maman appelle pour collecter son lait, nous contactons un prestataire extérieur pour aller le récupérer au domicile de la patiente. Ce lait est acheminé jusqu’au lactarium en glacière avec de la neige carbonique pour maintenir les laits congelés. Une fois arrivé, on va vérifier la conformité du lait, puis le stocker dans des congélateurs, le temps de réaliser des premiers prélèvements bactériologiques. Il faut qu’il soit exempt de bactéries et de germes, ces derniers pourraient être pathogènes et délétères pour les prématurés. Dhania Bellay

Ensuite, les petites mains du lactarium prennent le relais pour vérifier en interne que le lait n’a pas été souillé. Il est ensuite mis en quarantaine et après les résultats des analyses, il est confié à la biberonnerie. Cette équipe s’occupe d’enrichir en protéine et en lipide le lait maternel, ce dernier est ensuite mis en biberons ou en seringues. Pour finir, les préparations sont distribuées aux unités de soins afin de les dispenser aux nouveau-nés.

Le lait maternel, à destination des bébés prématurés, est conditionné dans des seringues. • ©Peggy Pinel-Féréol

Les responsables du lactarium souhaitent qu'il prenne plus d'ampleur, et pourquoi pas recruter des mamans donneuses en Guadeloupe. Le centre de collecte et de traitement pourrait renvoyer du lait sur ce territoire, qui a ses propres besoins en lait maternel.