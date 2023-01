Le lapin, mascotte du nouvel an chinois en 2023 et symbole de paix dans son astrologie

Les chinois fêtent généralement leur nouvel an entre la mi-janvier et la mi-février. Cette année, les festivités débutent ce dimanche 22 janvier.

Le nouvel an chinois a lieu à la première nouvelle lune de l'année telle que définie par notre calendrier, soit entre le 21 janvier et le 20 février, ou à la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Pour les chinois -- qui l'appellent d'ailleurs plus volontiers nouvel an lunaire ou même fête du printemps, -- c'est un moment de vacances et de partage en famille. Les festivités s'étalent sur quinze jours, jusqu'à la première pleine Lune de l'année.