Le lycéen, auteur de l'agression sur le proviseur du lycée Acajou 1, est en garde à vue

Le lycéen à l'origine de l'agression sur le proviseur du lycée Acajou 1 est en garde à vue au commissariat du Lamentin, mardi 17 novembre 2020. L'enquête de police se poursuit. L'élève de seconde avait agressé son chef d'établissement la veille (lundi 16 novembre).

Jean-Claude Samyde •

Le lycée Acajou 1 • ©Martinique la 1ère

Le proviseur du lycée Acajou 1 a déposé plainte ce mardi matin pour des faits de violence. Il avait été victime d'une agression, le lundi 16 novembre 2020 dans son établissement. L'auteur des faits qui se sont déroulés en début d'après-midi est un élève de seconde.Le responsable du lycée avait été conduit à l'hôpital avant de regagner son domicile. On ne connaît pas pour l'instant les circonstances de cette agression.Recherché par les enquêteurs, le jeune homme a été Interpellé et placé en garde à vue. L'enquête menée par les policiers du commissariat de Lamentin se poursuit, avec, entre autres, l'audition des témoins de l'agression.La communauté scolaire du lycée est marquée par cette agressivité.Kévin Gayalin, le proviseur adjoint souhaite que" l'établissement retrouve rapidement un climat scolaire propice aux apprentissages et à l'épanouissement des élèves".Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place ce matin au lycée Acajou 1 au Lamentin.