Le Martinik Karaté Tour fait la promotion du karaté pendant les vacances

Le Martinik Karaté Tour initié depuis 2 semaines par la ligue de Karaté de Martinique, fait la promotion de la discipline dans les communes, comme dimanche 18 juillet 2021 à Saint-Joseph.

Audrey Govindin •

Les dirigeants du Martinik Karaté tour sillonnent les communes du territoire en quête de nouveaux talents. "C’est aussi l’occasion de sensibiliser à la pratique de cet art martial", confie Eugène Batardot, 7e DAN de karaté, responsable des grades à la ligue de Karaté de Martinique.

La manifestation se déroule également en présence d’Hugues Micholet, 8e DAN de Karaté et arbitre mondial de passage dans son île natale.

Hugues Micholet, 8e DAN de Karaté (2e à partir de la gauche) • ©Audrey Govindin

Le Martinik Karaté Tour souhaite apporter la connaissance des arts martiaux dans les communes qu’il traverse. C'est une façon de partir à la découverte de talents dans une discipline à la recherche de nouveaux licenciés.

Susciter des vocations, apprendre les règles et les valeurs du Karaté : le vivre ensemble, l’art martial, le sport santé, l'honnêteté et le respect. C’est un sport qui se pratique à tout âge. Certains se sont construits à travers le karaté.

Le Martinik Karaté tour est piloté par les meilleurs spécialistes de l’île, 4e, 6e et 7e DAN. Pour les enfants la compréhension de cette pratique doit passer par le jeu, et le combat. Le karaté est souvent recommandé aux enfants dits "agités et hyper actifs".