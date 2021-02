Le Martiniquais Guy Ferdinand est le meilleur chef de la Caraïbe de l'année 2021

Il est connu pour son short légèrement camouflé sous sa blouse colorée de chef, mais c'est quand même sa cuisine qui fait sa renommée.

Le chef Guy Ferdinand qui officie dans un restaurant de plage au Carbet a obtenu le titre de chef de l'année aux "Caribbean Travel Awards 2021" dévoilé par le Caribbean Journal en décembre 2020.

C'est une distinction un peu pompeuse, mais ça fait toujours du bien. On a rarement un rayonnement sur la Caraïbe. Généralement on a un rayonnement sur la métropole ou alors l'Europe. Je trouve qu'on devrait un peu plus regarder nos confrères de la Caraïbe qui ont la même cuisine, les mêmes produits, les mêmes ingrédients et épices que nous. Plus que de travailler du foie gras ou de saint-jacques de métropole.

Guy Ferdinand, chef